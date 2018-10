Így omlott össze a Jobbikot éltető hazugság

Mivel Volner János kitálalt Soros György és a Jobbik kapcsolatáról, nyilván a pártközpont irányításával durván rászállt a pártmédia. Pedig a Jobbik sajtójában korábban még fideszeseket "leplezett le", kormánypárti politikusokat osztott ki, mostanra viszont "áruló", megvett, és alkalmatlan politikus lett belőle. A jobbikos propagandagépezet akcióba lépett a rentinens Volner ellen, és olyan erővel idézte meg az ötvenes éveket, hogy Arthur Koestler Sötétség délbenje a szemünk láttára elevenedik meg.

„Elég sokan kétségbe vonták Volner János rátermettségét egy ilyen fontos és egyre fontosabbá váló, meglehetősen zsírosnak számító pozícióra, mint a Jobbik európai parlamenti listájának vezetése" – ezekkel a sorokkal adta meg az irányt már múlt hét pénteken a bevallottan a lejárató anyagok gyártására szakosodott Zsúrpubi, mit is kell gondolnia a párt megmaradt szimpatizánsainak a Volner-ügyről. Sokat mondó, hogy az írás éppen a politikus sorsát tárgyaló maratoni hosszúságú frakcióülés ideje alatt jelent meg, ami így a jövőbe látva sejtette, milyen döntésre lehet számítani. Ismert, a politikus múlt hét pénteken nyilvánosságra került levelében a Jobbik és Soros György kapcsolatát taglalta, ami az újdonság erejével hatott a párt berkein belül és a magyar nyilvánosságban, éppen ezért nagy botrány kerekedett belőle. A történtek következtében Volner kegyvesztetté vált a párt felső vezetésében, ami jól megfigyelhető a Jobbik médiájának kommunikációjában, hiszen azóta elszaporodtak a politikust lejárató írások.

Jobbik-média most: Volner János alkalmatlan, sértődött, és áruló

A Zsúrpubi frontális támadást elindító anyagában Volner már alkalmatlan politikusként jelent meg, aki azért kritizálta Sneider Tamásékat, mert az EP-listavezetői posztja miatt sértődött, meg amúgy is régóta rossz a kapcsolata a vezetőkkel. Alig telt el egy nap, és a portál már esküszegőnek bélyegezte a politikust, hogy aztán tegnapra már árulóként jellemezze. Közben a jobbikos propagandagépezet más ágain is megkezdődött a Volner elleni hadjárat, ahol egy két évvel ezelőtti nyilatkozatából sikerült „cikket" fabrikálni. Az Alfahír anyagában azt sugallták, hogy a politikus azért távolodott el a Jobbiktól, mert a Fideszben lefizették-megvették-megzsarolták. A párt Facebook-oldalának szerkesztői nem voltak ilyen szégyenlősek, és a cikk megosztásával együtt konkrétan feltették a kérdést: „Volner megzsarolt, fogott ember? Egy biztos: elhagyta az ellenzéki csatateret és megérkezett a NER-be." A teljességgel képtelen vádak megfogalmazása, és ezeknek a pártmédiában való megfuttatása erősen az ötvenes évek sajtón keresztüli, pártbeli leszámolásait idézi.

Teljesen nyilvánvaló, hogy Volner János ellen a pártközpont irányításával egy összehangolt támadás indult meg, amely nem végződhet másképp, mint a pártból való kizárásával, és párton belüli ellehetetlenítésével.

Pedig nem is olyan régen ugyanezek a sajtótermékek még ódákat zengtek a párt felfüggesztett, és a képviselőcsoportból kizárt alelnökéről, aki az előző ciklusban a párt frakcióvezetője volt, és a Jobbik júniusi tisztújítóján a legtöbb támogató szavazattal lett ismét alelnök.

Jobbik-média pár hónapja: Volner János leleplez, Volner János kioszt

Kicsivel több, mint egy hónapja Sneider Tamás, a Jobbik elnöke még azt nyilatkozta az azóta kitagadott politikusról a Népszavának, hogy

Volner Jánossal a kapcsolatunk jó, ötletekkel, tanácsokkal segíti a párt munkáját.

Azóta jelentősen megváltozott róla a véleménye, hiszen múlt vasárnapi Facebook-bejegyzésében már azzal vádolta, hogy játszotta a „skrizofén tudatlant", a kizárásával kapcsolatos körülményeiről nem mondott igazat. A pár hete még jó tanácsokat adó Volnerrel szemben odáig ment posztjában, hogy egy állítólagos képviselőtársának gondolatait kölcsönözve lehazugozta.

Mivel a pártelnök álláspontja radikálisan módosult a kérdésben, természetesen a pártmédia igazodott hozzá.

A párttól eltávolodó politikus lejáratásában jelenlegi éllovas Zsúrpubi júliusban még pozitív színben tüntette fel, mert vissza akarta állítani a halálbüntetést a HírTV-ben, tavaly decemberben pedig beválogatta mondatait a „Tíz gondolat a Fidesz bukásával kapcsolatban" című anyagába (mint a történelem megmutatta, időtálló gondolatok voltak...). 2017 júliusában pedig olyan baráti volt a viszony, hogy a jobbikos propagandagépezet Volner segítségére sietett a Fidelitas elleni harcában. A Zsúrpubi munkatársa nem átalkodott a következők kedves szavakat begépelni a nagy súlyú ügy kapcsán:

Őszintén remélem, hogy Volner jogi elégtételt vesz a rágalmazásért!

A portál arról is cikkezett, hogy nem is Simicska Lajos ötlete volt a hírhedt plakátkampány terve, hanem a kreatív Volner Jánosé, amit egy elnökségi ülésen vetett fel. A biztonság kedvéért hozzátették, hogy „a kampány nagyon jól ki lett találva."

Nemcsak a Zsúrpubi volt munkaidőben Volner dicsőítésével elfoglalva, hanem a jobbikos médiaportfólió másik szerepelője, az Alfahír is. 2017 áprilisában még olyan írások születtek az egykori radikális párthoz közelálló szerkesztőségben, hogy Volner leleplezte a Fidesz hazugságait, és hosszasan kedves jelzőkkel ismertette a politikus ezirányú gondolatait. De ide lehetne sorolni az erősen lebutított, Volner János kiosztotta a panaszkodó kormányszóvívőt című anyagot is, ahol egy az egyben megosztották a politikusnak a Facebook-on írt sorait. Amikor 2016-ban Volner Jánost egy nővel kapták rajta egy bokorban, a pártmédia természetesen akkor is résen volt, és azonnal tisztázó anyagok gyártásába kezdett. „A pisilő nőket, jobbikos lányokat zaklat a közpénzből kitömött kormánymédia" című alkotás pedig ismételten precízen rámutatott arra, hogy nem is olyan régen még teljesen másképp álltak a politikushoz.