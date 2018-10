Anyja sem tudja, hogyan halt meg négyéves fia

A kórházban halt meg az a két és fél éves kiskunmajsai kisfiú, aki múlt szerdán játék közben eshetett bele a családi házuk udvarán lévő kerti tóba. Anyja ugyan pillanatok alatt kihúzta és kórházba vitte, de egy rejtélyes komplikáció lépett fel.

Nem kellett újraéleszteni, egy kicsit megpaskoltam a hátát és magához tért. A mentőautóban is végig magánál volt – mondja a Borsnak a kisfiú anyja.

A kórházban a doktornő kiküldte a hozzátartozókat, kivette az ölemből a picit és erélyesen rászólt, hogy maradjon csöndben. Eleinte a folyosóról hallottam, hogy kiabál utánam, aztán már csak a rohanó orvosokra és nővérekre lettem figyelmes – teszi hozzá.

A kisfiú végül jobban lett, és úgy döntöttek, hogy a kiskunhalasi kórházból átszállítják Szegedre. Már a mentő is megérkezett, hordágyra is tették, amikor valami baj történt. Az édesanya sokáig nem is tudott semmiről.

Csak a végén jött oda hozzám a doktornő, hogy közölje a legrosszabb hírt. Arról viszont semmit nem mondtak, hogy mi történt, miért halt meg a kisfiam. Annyit kérdeztek, bemennék-e hozzá. Természetesen elbúcsúztam tőle – mondja az anya.

A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi történhetett.