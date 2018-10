Észlelhető némi különbség a felek között a főpolgármesterségért vívott harcban. Fejlesztési tudósításunk és veszekedési összefoglalónk következik.

Múlt hét szerdán kiderült, hogy a kormánypártok ismét Tarlós Istvánt indítják a főpolgármesteri címért a jövő ősszel esedékes választáson, aki győzelme esetén harmadik ciklusát kezdhetné meg. Ez ugyan egy végtelenségig egyszerű és borítékolható bejelentés volt, azonban akkora zavart okozott az ellenzéki pártok körében, mint a csernobili atomerőmű-baleset a Szovjetuniónak. Ugyanis mindenféle egyeztetés nélkül, mindenféle ellenzéki pártok mindenféle jelöltjei jelezték indulási szándékukat, ezzel pedig akkora kavalkád alakult ki, hogy az országgyűlési választás előtti tárgyalássorozat kismiska volt a mostanihoz képest.

Tarlós további fejlesztési terveket vázolt

Egy széleskörű megállapodást fogunk november 17-én aláírni, amelynek én már ismerem a tartalmát, de van egy hallgatólagos megállapodás, hogy minden részletéről nem beszélünk. Azt megemlíthetem, hogy ennek a Podmaniczky-féle budapesti vagy fővárosi közfejlesztési tanácsnak rendkívüli súlya volt a vállalásom elhatározásában, ezzel a fejlesztési tanáccsal a főváros hatáskörei fontossága, komolysága rendkívüli módon megnőttek" – ezt Tarlós István nyilatkozta a Kossuth Rádiónak.

A főpolgármester magabiztossága nem véletlen, hiszen egy friss felmérés szerint a szavazatok 45 százalékát kapná, míg egy eddig még nem ismert baloldali jelölt 30 százalékos eredményt érne el. Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója pedig arról beszélt a Hír TV Magyarország élőben című műsorában, hogy Tarlós számára az volt a kérdés, hogy mekkora mértékű pluszforrásokat juttat majd Budapest számára a kormányzat a jövőben. Ez egy kellemes probléma – tette hozzá az elemző.

Az ellenzék megint oltári jót veszekszik, most éppen az előválasztáson

„Tarlós István jó eséllyel 2019-ben is győzni fog" – ezzel a mondatával jelezte Tarlós bejelentése után az ellenzéki szerkesztőségeknek megküldött közleményében Puzsér Róbert humorista, hogy szeretne elindulni a jelenlegi főpolgármester ellen. Hogy szándékai komolyak, azt mi sem mutatja jobban, minthogy egy programot is felmutatott, aminek egy darab pontja van. Puzsér egy olyan autóellenes programot rakott össze, hogy autós legyen a talpán, aki ezek után rá szavazna. „Budapest (...) belső városrésze legyen összefüggően besétálható és teljesen autómentes!" – olvasható egyetlen programpontja a humoristának, aki ezúttal nem viccelt, hiszen a közlemény nagy része a négykerekűekkel foglalkozott.

Ez a súlyos probléma, amikor az újságírók elvárják és megkövetelik a hazudozást. Háááát hogyhogy, egy politikus igazat mond?! Kimondja így szó szerint, hogy nincs sok esély leváltani Tarlós Istvánt? Hát ilyenkor hazudni kell, hogy lesz ebből főpolgármester-váltás? – ezt már egy nappal kásőbb magyarázta az ATV munkatársának sűrű fejrázások közepette Puzsér, hogy miért nincs esélye Tarlós ellen, megismételve korábbi álláspontját.

A magát esélytelennek tartó főpolgármester-aspiráns mellett Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke is feltűnt a színen, aki röviddel Tarlós újraindulását bejelentő sajtótájékoztató után jelezte, ha lesz előválasztás, akkor ő is elindul a főpolgármesterségért.

"Nevetséges kommunikációs blöff az előválasztás" – ezt már az esélytelenek nyugalmával induló Puzsér mondta az ATV-nek. A humorista nem szállna be egy ilyen válogatásba, és kikérte magának:

engem ne válogassanak, engem ne castingoljanak.

Úgy látja, hogy az egész egy nagy kamu, hazugság, így értelme sincs, hogy erről beszéljenek.

„Puzsér mögé is beállnánk, ha ezt akarja a nép!" – fogalmazott Molnár Zsolt szocialista politikus az Azonnalinak múlt hét szerdán. Hogy az MSZP-s honatya mit értett népakaraton, az egy nappal később kiderült, hiszen megküldték a különböző szerkesztőségekbe a „Puzsér Róbertet is várjuk az előválasztáson!" elnevezésű közleményüket. A barátságosnak nem igazán nevezhető lépést megfejelték azzal, hogy kapásból a humorista ellen foglaltak állást az esélyeket illetően. Nem értünk egyet Puzsérral abban, hogy a jövő évi főpolgármester-választást Tarlós István nyeri. Majd azt javasolták neki, ha komoly az elhatározása, vegyen részt az előzetes egyeztetéseken, és induljon el ő is az ellenzéki előválasztáson. - tették hozzá írásukban a szocialisták.

"Még egyetlen előválasztást nem tudtak megrendezni. 30 éve kérik az emberek bizalmát, és arról beszélnek, hogy itt előválasztás nélkül nem lehet, hát akkor az a Fideszt segíti. De hát 30 éve egyetlen előválasztást nem tudtak megrendezni? És itt már nekem kéne arról beszélni, hogy előválasztáson indulok-e? Először is lássuk meg, hogy képesek-e előválasztást rendezni" – vágott vissza Karácsonynak és a szocialistáknak Puzsér egy nappal később az ATV-n.

Még a Liberálisok is indítanak jelöltet

Hogy ne csak rossz hírekkel találkozzanak az ellenzéki szimpatizánsok, arról a Liberálisok nevű tömegpárt gondoskodott. Múlt hét csütörtökön robbant a hír, miszerint a párt Sermer Ádámot indítja a 2019-es főpolgármester-választáson. A szerkesztőségeknek megküldött közleményükben olyan nagy ívű terveket vázoltak, minthogy meg akarják szólítani és be akarják vonni a fiatalokat Budapest jövőjének tervezésébe és kialakításába.