A múlt héten találták meg a Dunában egy 2011 óta körözött autó roncsait, amiben emberi csontok voltak. Az autó tulajdonosa reméli, hogy nem az eltűnt fia csontjai voltak a kocsiban, akit hét éve mindennap hazavár.

Még azt is el tudnám fogadni, hogy soha többé nem láthatom, ha tudnám, hogy él – mondta az anya a Blikknek, majd hozzátette, hogy a fiának voltak hangulatingadozásai. Amikor rossz állapotban volt, akkor folyamatosan aludt.

Ha kérdeztem is, sosem akart beszélni róla. Abban biztos vagyok, hogy nem voltak zűrös magánéleti problémái. Barátnői akadtak, de komoly kapcsolatról nem tudtam, vagy legalábbis minket nem avatott be – mondta az autó tulajdonosa a lapnak. A férfi az eltűnése előtt is depressziós volt.

A napokban DNS-mintát fognak venni a szülőktől, amit össze fognak hasonlítani az autóban talált csontok mintájával.

Ahogyan korábban megírtuk, a múlt héten egy autó rozsdás roncsait találták meg a Dunában, Dunakeszinél.

A kocsiban emberi maradványok voltak.

Az autó 2011-ben tűnt el, ezért a rendőrség már korábban körözte. A tulajdonos fia is ugyanazon a napon tűnt el, mint az autó hét évvel ezelőtt.