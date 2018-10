Sorra dőlhetnek meg a negatív vízállásrekordok

Rekordalacsony a Duna vízszintje. Ahogy az Origo is megírta, hétfő reggel Esztergomnál dőlt meg a rekord, ahol a korábban valaha mért legalacsonyabb vízszint alatt három centiméterrel hullámzott a folyam. A folyó várhatóan egy-két napon belül a fővárosnál is új negatív rekordot állíthat be - írja keddi számában a Magyar Hírlap.