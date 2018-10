Botka udvari beszállítójának ügyében novemberben lesz ítélet

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Botka László egykori udvari beszállítója, a Szeviép-ügy egyik vádlottja őrizetbe került. Ő vezényelte a botrányos mórahalmi Mini Hungary Park ügyében a csalást is. A Szeviép-ügyben 433 vállalkozót károsítottak meg 10,5 milliárd forinttal. Most kiderült, hogy novemberben lehet ítélethirdetés.