Ez lehet a döntő bizonyíték a soroksári gyilkosság ügyében

Szeptember elején fogott el a rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint 2013-ban Soroksáron megölt egy nőt. Most egy perdöntő bizonyítékból kiderülhet, hogy valóban a férfi erőszakolta és gyilkolta meg a nőt.

Az eddig feltételezett gyilkostól szeptember elején vettek DNS-mintát, de azt még mindig nem lehet tudni, hogy ez megegyezik-e a meggyilkolt nő telefontokján talált mintával. A Blikk úgy tudja, hogy a műanyag telefontokon spermium volt, a holttesten pedig vért és izzadságcseppeket találtak.

"Védencemnél először az úgynevezett egyszerűbb DNS-vizsgálatot végezték el, amelynek a lényege, hogy egy pálcára rögzített vattával a szájából nyernek mintát. Később átesett vérvételen is, ennek még nem érkezett meg az eredménye. Jelenleg a hemogenetikus véleményét várjuk, hiszen a spermiumot illetően csak az tud minden kétséget kizáró választ adni. Így még az is elképzelhető, hogy a telefontokon talált maradványok nem is a férfitól származnak, ami alapjaiban változtathatja meg az ügyet" – mondta a lapnak Lichy József ügyvéd.

Ahogyan korábban megírtuk, a meggyilkolt nő 2013-ban futni indult el otthonról, de soha többé nem ért haza. A gyanú szerint a most elfogott férfi megerőszakolta és meggyilkolta. A rendőrség 5 évig kereste a tettest. Szeptember elején kiderült, hogy R. Szilveszter DNS-e megegyezik a holttesten talált mintáéval.

A férfi jogerős börtönbüntetését töltötte lopás miatt.