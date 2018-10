A Jobbik-frakciójából kizárt és a párt alelnöki tisztségéből felfüggesztett Volner János hétfő este váratlanul egy közleményt küldött körbe a szerkesztőségekbe arról, hogy kedd délután, az etikai bizottsági meghallgatása előtt sajtótájékoztatót tart a Villányi úti Jobbik-központ bejáratánál. Az Origo ennek apropóján kereste meg a politikust, aki rendelkezésünkre állt.

A hazám érdeke azt kívánta, hogy elítéljem a Sargentini-jelentésnek több pontját is – válaszolta Volner arra a kérdésünkre, hogy - immár független képviselőként - miért támogatta a Magyarországot megregulázni akaró dokumentum elutasításáról szóló határozati javaslatot ma a parlamentben. Ennek egyik indokaként azt nevezte meg, hogy a Soros-párti holland politikus jelentésében többek között az azonos nemű párokat is belevenné a család fogalmába. Ez tökéletesen megmutatja, hogy „milyen szinten bele akarnak a magyar szuverenitásba avatkozni „A magyarok nem antiszemiták, és nem rasszisták, tiltakozom a Sargentini-jelentésnek az ilyen jellegű minősítései ellen" – tett hozzá a vita kapcsán Volner. Emlékeztetett arra, hogy „nagyon régen", az SZDSZ idejében rendszeresen fegyverként használták ezt a módszert a különböző, nemzetközi fórumokon a magyarság ellen. „Az ilyen próbálkozásokat minden nemzeti érzelmű embernek csírájában el kell fojtania" – tette hozzá.

A magyar kormány nagyon helyesen a tranzitzónákban helyezte el az ország területére érkező embereket, és nem engedte szabadon közlekedni őket Magyarországon

– sorolta a következő kifogását az elfogult dokumentummal kapcsolatban Volner. Szerinte, ha a kormányzat nem így tett volna, az komoly közbiztonsági kockázatot eredményezett volna az országban. Kiemelte, hogy a Sargentini-jelentés ezt a lépést „önkényes fogvatartásnak", káros jogkorlátozó intézkedésnek minősítette. Annak eldöntése, hogy a magyarok kivel akarnak együtt élni, az tagállami hatáskör – szögezte le.

A Jobbik vezetésének egyértelmű a kapcsolódása Soros György nemzetközi hálózatához

Volner szerint a Jobbik ismét „egy se hús, se hal" álláspontot vett fel a kérdésben azzal, hogy tartózkodtak a parlamenti szavazás során. Sneider Tamásék kapcsán elmondta, hogy a Jobbikon belül van egy olyan vezetői csoport, amely a balliberális fordulatot végrehajtja.

- magyarázta, hogy miért változott ekkorát a pártja. A politikus úgy látja, hogy azzal szeretnék a Jobbikot „szebbé tenni" a balliberális szövetségesek előtt, hogy hasonló témákban nem állnak a nemzet oldalára.

Nem állnak a magyar nemzet oldalára, mert a határozott nemzeti kiállás sértené a liberális politikai erőket.

- fejtette ki az álláspontját a Jobbikról. Volner szerint lépésről lépésre látható, ahogy a Jobbik közeledik a baloldalhoz, benne Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciójához. Állítását azzal támasztotta alá, hogy az október 23-ára meghirdetett összellenzéki tüntetésen fel fog szólalni az „erős jobbikos támogatással rendelkező, jobbikosnak tekintett" siófoki polgármester, Lengyel Róbert is. Elárulta, hogy nem kis részben korábbi fellépésének köszönhetően nem lépnek még színpadra a jobbikos politikusok.

Biztos vagyok abban, hogy egy teljes, országos szintű koordináció lesz a Jobbik és a baloldali pártok között az önkormányzati választáson

- vázolta a politikus, hogy milyen mozgások várhatóak az ellenzéki térfélen. Volner ezt a taktikát maximálisan ellenzi: meglátása szerint sem országos szinten, sem helyi szinten nem megengedhető, hogy a DK, vagy éppen a Liberálisok elvei, célkitűzései valósuljanak meg Magyarországon. „A Jobbik régen egy rendpárti párt volt. A Jobbiknak a választási programjában megfogalmazott értékeket kellene képviselni, nem ezt a zagyvaságot" – fogalmazta meg Volner, szerinte mi lenne Sneider Tamáséknak a jó irány.

Lecserélhetik Sneider Tamást

A Jobbik vezetésére rátérve elmondta, hogy Sneider Tamás „ezekben a nehéz helyzetekben" látványosan eltűnt a nyilvánosság elől.

A párton belül közbeszéd tárgya, hogy Sneider Tamás ezekben a helyzetekben nem tud helytállni, nem tud megfelelően szerepelni a televízió-interjúk során, ezért inkább el sem vállalja a médiafelkéréseket

- fejtette ki a pártelnök háttérbevonulásának okát. A politikus szerint Sneider idegállapota nincs teljesen rendben, ami a pártot érő sorozatos botrányoknak köszönhető.

Jó ideje Szabó Gábor is Stummer János kezét fogja, rendszeresen küldi különböző alapszervezetekhez annak érdekében, hogy a tagság megismerje, és elfogadja.

– a beszélgetés során Volner ismét megerősítette, amit korábban közösségi oldalán fejtegetett, nevezetesen azt, hogy Stummer válthatja Sneidert a Jobbik elnöki székében. Hozzátette, hogy az utódlást „szemmel láthatóan" a jelenlegi elnök is elfogadta. Erre példaként hozta, hogy az október 23-ai jobbikos megmozdulás előkészítésével is a „pártbiztossá kinevezett" Stummert bízták meg. „A stafétabot átadása jelenleg is zajlik" – tette hozzá. Volner úgy látja, hogy a pártvezetői feladatok ellátásában Stummer „betanuló fázisban van", „tehetségesnek" tartja, de kifogásolta vele kapcsolatban, hogy korábban nem azt kommunikálta, hogy egy balliberális fordulatot szeretne végrehajtani.

Volner János szerint rövidesen ki fogják zárni a Jobbikból

„Több jobbikos vezető már korábban megelőlegezte a pártból való kizárásomat" – kezdett esélylatolgatásba a politikus a keddi etikai bizottsági meghallgatása előtt. Emlékeztetett Mirkóczki Ádámnak, a párt frissen kinevezett kommunikációs igazgatójának szavaira, aki azt mondta, hogy több évvel ezelőtt meg kellett volna ezt tenni. „Jól látható, hogy van egy nagyon komoly értékrendi különbség közöttünk" – mutatott rá a politikus, miért akarhatta őt párttársa már két évvel ezelőtt kizárni. Volner elárulta, hogy Mirkóczki „a Jobbik liberális vadhajtása volt", aki "egy nagyon durva liberális fordulatot készített elő".

Volner szerint Mirkóczki adta a „legrosszabb ötleteket Vona Gábornak", idesorolta az expártelnök Spinoza-házbeli látogatását.

Lehetnek még képviselők, akik kilépnek a Jobbik frakciójából