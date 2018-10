2010 óta jelentősen csökkentek a bűncselekmények száma, különösen azoké, amelyek az emberek biztonságérzetét a leginkább zavarják, például a betöréseké, vagy az autólopásoké. Ezen a statisztikán is tovább javítana az új budapesti rendőrfőkapitány, aki első interjúját az Origónak adta. Terdik Tamás azt is elmondta, szeretné, ha olyan kamerák kerülnének ki a fővárosban, amelyek segítségével könnyebben el tudnák fogni a bűnözőket. Ahogy arról is beszélt, hogy több rendőr lesz majd az 1-es villamoson, és annak a környékén, ahol az elmúlt időszakban több rablás és támadás is történt.

Az állomány létszáma és képzettsége alkalmas arra, hogy megfelelően ellássa a munkáját, és az emberek elvárásait kielégítse – többek között ezt mondta az Origónak az új rendőrfőkapitány. Terdik Tamás azt is hozzátette, hogy strukturális átalakítást nem tervez, ahogy vezetőket sem akar leváltani. Csupán finomhangolásokon gondolkodik.

Arra a felvetésre, hogy ez pontosan mit jelent, azt válaszolta, hogy bizonyos bűncselekményekre

gyorsabban akarnak reagálni.

Ilyen szerinte az „unokázás" (ennek a lényege, hogy egy bűnöző egy idős embernek azt mondja, ő a bajba jutott unokája, és pénzre van szüksége, amelyet egy ismerőse vesz át. Persze az ismerős is csaló).

Az albérletes csalások (itt albérletben lakó emberek hazudják azt, hogy az övék a lakás, ők akarják kiadni, de azért, hogy az adott jelentkező biztosan megkapja, azonnal le kell tennie háromhavi kauciót).

És bizonyos gazdasági bűncselekmények.

Ezekben az ügyekben Terdik szerint nyomozócsoportokban kell gondolkodni.

Azt is hozzáteszi, a számok, csupán számok, de valahogyan mégis mérni kell a rendőrség munkáját, amely szerinte az elmúlt nyolc évben kézzelfogható eredményeket ért el. Példaként említette, hogy

folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. Külön kiemelte, hogy ez fokozottan igaz azokra a

bűncselekményekre, amelyek a lakosság biztonságérzetét veszélyeztetik, így a rablás, a lopás, a

gépjárműlopás, valamint a gépjárműfeltörés és betörés.

Elmondta, hogy

a kiemelt bűncselekmények 2010-től a töredékére csökkentek: a betörések és a gépkocsilopások is visszaestek.

Ezenfelül emelkednek a nyomozáseredményességi mutatók is. Azt is mondja, hogy kollégái arra is

törekszenek, hogy ha elfognak egy bűnözőt, az tegyen beismerő vallomást, és ha követett el még más

bűncselekményt is, akkor a többit is ismerje be. Szerinte ebben is nagy volt az előrelépés az említett

időszakban.

Terdik elmondta, hogy a rendőrök munkájának egyik fokmérője, hogy mennyi idő alatt érnek ki a helyszínre, és ott milyen munkát végeznek el. A számok szerint a kiérkezési idő átlagosan 12 perc.

Ez azért is fontos, mert, ahogy mondta, az első 24 óra alatt mindent meg kell tenni, hogy az elkövetőt

elfogják, mert onnantól kezdve minden perccel csökken annak esélye.

Egyelőre szórólapoznak



Október 15-én hétfőn lépett életbe az az új szabályozás, amely tiltja, hogy a hajléktalanok az utcán

éljenek. A törvénymódosítás és a kormányrendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodást

szabályozza.

Ezzel kapcsoltban Terdik elmondta, hogy

a rendőrségnek az a feladata, hogy megfelelő empátiával és odafigyeléssel azoknak a hajléktalanoknak, akik aluljárókban, közterületeken élnek, megfelelő segítségnyújtás mellett felajánljanak egy olyan alternatívát, amely a szociális ellátás felé mozdítja el őket.

Az a cél, ahogy mondja, hogy a hajléktalanok ne a közterületet válasszák otthonuknak, hanem azokat

a szociális intézményeket, ahol egyébként a megfelelő számú hely garantálva van.



A rendőrök már a múlt héten is szórólapokat osztogattak. Ezen az szerepel, hogy milyen jogaik és

kötelezettségeik vannak, és milyen szociális intézményeket tudnak felkeresni a hajléktalanok.

Ahogy mondja, a rendőröknek nem az a feladta, hogy büntessenek vagy szankcionáljanak, hanem, hogy segítsék őket visszavezetni egy méltóságteljes életbe.

Razziák ezen a területen nem indulnak – mondta. Szórólapokat pedig ezen a héten is osztanak majd.

Végső megoldásként azonban háromszori intézkedés után gyorsított eljárást indítanak.

Több rendőr lesz az 1-es villamoson



A Népligettől az Árpád hídig megfelelő számú rendőrt kell biztosítani – mondta Terdik. Ahogy

fogalmazott,

nagyon fontos, hogy az emberek lássák az egyenruhásokat ezen a területen. A rendőrök nemcsak a villamosmegállóban lesznek majd ott, hanem a villamosokra is felszállnak.

A szintén ezen a területen lévő Hős utcában terjedő új dizájnerdrogokkal kapcsolatban elmondta,

hogy a rendőrök célpontjai nem a fogyasztók, hanem a terjesztők.

Hasonló, magasabb rendőri jelenlétre több forgalmas helyen is lehet számítani, ahogy mondja, illetve

kiemelt eseményeken, például a fesztiválokon, vagy egy-egy nagyobb sportrendezvényen, a nagyobb

plázáknál, illetve a belvárosi szórakozóhelyeken.

Utóbbi helyeken a rendőrnek akár abban is kell tudni segíteni, hogy a segítségkérőnek

útbaigazítást adjanak, akár külföldinek is.

Húzza az időt a szexuális zaklatással gyanúsított afgán férfi

A budapesti rendőrfőkapitány azt is elmondta, hogy több országgal van erős nemzetközi kapcsolatuk, és ezek között nem csak európai uniós országok vannak. Ez azért fontos ahogy fogalmazott, mert sok olyan bűnügy van, amelyben megkerülhetetlen a kapcsolattartás.

Az Origo kérdésére elmondta, hogy az Ausztriában elfogott migráns férfi, aki a gyanú szerint egy hónapja egy budapesti gyorsétteremben szexuálisan zaklatott egy fiatal magyar lányt, nem egyezett bele a gyorsított kiadatásba, ezért nincs még Magyarországon.

Elfogások

Az egyik belvárosi szórakozóhelyen nemrég több embert elfogtak, miután irreális, több tízezer

forintos számlát vittek külföldieknek, néhány ezer forintos fogyasztásért. Pont ezért több helyen

tartottak razziát az elmúlt időszakban, és több embert tartóztattak le.

Érezzük a problémát – mondja Terdik, és a feljelentés alapján mindig elkezdjük a nyomozást. Szerinte

ezen a területen is nagyon eredményesek.

Azt is mondja: Magyarország megítélése nagyban függ attól, hogy a külföldieknek milyen a

biztonságérzete az itt eltöltött időszak alatt. Szerinte Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa, és azon dolgoznak, hogy ez így is maradjon.

Újfajta bűnözés, óriási csalások

Több újfajta, úgynevezett kibertámadás is történt az elmúlt időszakban. Előfordult, hogy a csalók

nagy cégeket világítottak át, megvizsgálták, hogy hogyan dolgoznak, aztán amikor kiismerték, olyan

üzeneteket küldtek például a pénzügyön dolgozóknak, amelyben az állt, hogy több száz milliót

küldjenek egy bizonyos számlára. Például ezzel a szöveggel: tisztelt partnerünk, megváltozott a számlaszámunk, ezentúl erre a számra utaljon. A levelet pedig a valódi partnerrel teljesen megegyező címről küldték. És vannak olyan bűnözők, akik még telefonszámokat is le tudnak másolni.

Ilyen esetekben van, hogy hetek telnek el, mire a csalás egyáltalán kiderül, ilyenkor pedig sokkal

nehezebb a csalókat elfogni, akik ráadásul több stróman bevonásával is dolgozhatnak – mondja a

rendőrfőkapitány.

Az ilyen, a hasonló és az összes többi esetnél is nagyon fontos Terdik szerint, hogy alkalmazni tudják

a vagyonelkobzást, hogy a becsapott emberek visszakaphassák a pénzüket.

Jobb, okos kamerák jöhetnek