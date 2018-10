Gulyás: Ragaszkodunk a határvédelem jogához

A Frontexről szóló mostani javaslat is az Európai Egyesült Államok felé terelné az uniót, a kormány szerint pedig a határvédelemnek továbbra is nemzeti hatáskörben kell maradnia – mondta Gulyás Gergely. A Kormányinfón a Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a kabinet támogatja a lakástakarék-rendszer állami támogatásának a megszüntetését.

A kormány a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban továbbra is azon a véleményen van, miszerint ez egy boszorkányüldözés, és a migrációs politikánk miatt hozták meg – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy miután a jelentésben szereplő vádak nem létezőek, ezért továbbra is a bevándorlás kérdésében van érdemi véleménykülönbség a felek között.

A Frontexről szóló mostani javaslat is az Európai Egyesült Államok felé terelné az uniót, a kormány szerint a határvédelem továbbra is nemzeti hatáskör – mondta Gulyás. A határvédelmet nekünk kell a jövőben is ellátnunk. Aki pedig nem védi hatékonyan a schengeni határokat, azzal szemben szankciók legyenek – mondta Gulyás.

A Brexitről azt mondta a miniszter, hogy hazánk egy korrekt és fair megoldásban érdekelt. Célunk, hogy az Egyesült Királysággal a lehető legszorosabb kapcsolataink legyenek. A kabinet támogatja a lakástakarék-rendszer állami támogatásának a megszüntetését, mivel az utóbbi rendszer nem volt hatékony. A bankok extraprofitra tettek szert - tette hozzá. A csok lényegesen jobban segíti az otthonteremtést – mondta Gulyás. A balliberális ellenzék a bankok érdekét védi ebben az esetben is – tette hozzá.

90 milliárd az alacsonyabb rendű utakra

A kormány döntött a modern falu program újabb elemeiről is. Jövőre mintegy 90 milliárd forint juthat az alacsonyabb rendű utak fejlesztésére – mondta Gulyás.

A Fővárosi Fejlesztési Tanácsról azt mondta Gulyás, hogy kéthavonta fog ülésezni, és így lehetőség lesz arra, hogy egységes fejlesztési elvek érvényesüljenek a fővárosban.

A kormány célja, hogy rend és tisztaság legyen a közterületeken, ezért senkinek sem érdeke, hogy életvitelszerűen az utcán éljen – mondta Gulyás.

A fővárosi fejlesztési tanács tárgyal majd a metróbővítésről

Versenyképes adórendszer a legfontosabb lépés, aminek a révén magyar gazdaság is hasznát látja, valamint tovább javíthatja a versenyképességünket – mondta az Origo kérdésére Gulyás Gergely. Közelebb vagyunk jelenleg az 5 százalékos növekedéshez, mint a négyhez, de a kormánynak fel kell készülnie arra, hogy milyen döntésekkel lehet fenntartani a mostani növekedési mutatókat.

Jobb óvatosabban nyilatkozni mind a metró, mind a HÉV bővítésével kapcsolatos tervekről, a leendő fejlesztési tanács tárgyal majd ezekről a fejlesztésekről – mondta a 3-as metró bővítéséről a Miniszterelnökség vezetője.

Súlyos a helyzet a Kárpátalján

Minden gesztust értékelünk, de súlyos a kárpátaljai helyzet – mondta a politikus. Mi segítettünk a vízumhelyzet rendezésében, majd pedig Ukrajna szigorított a nyelv és oktatási törvényen. Választási kampány van Ukrajnában, ezért elég pesszimista vagyok a jövőt illetően – mondta Gulyás Gergely. A kárpátaljai magyarság számíthat a kormány támogatására, ennek részei a diplomáciai erőfeszítések, de közvetlen anyagi segítség is. Az elmúlt hónapokban a magyar társadalom és civil szervezetek példát mutattak a szolidaritásból – hangsúlyozta a miniszter.

Elegendő hely van a hajléktalanok számára

Végleges döntés nem született még a csok kibővítéséről, de egy hónap múlva teljeskörű tájékoztatás lesz erről – mondta Gulyás Gergely. Több koncepció van napirenden – tette hozzá.

A Miniszterelnökség nem költözik a Várba – mondta kérdésre Gulyás. Január 1-jén költözik a kormányfő és a stábja a Várba.

A hajléktalanok számára elegendő hely áll rendelkezésre az éjjeli és a nappali melegedőkön – mondta a miniszter.

