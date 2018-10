Eltemették a Várpalotán meggyilkolt nőt és a gyerekét

Szeptember 28-án egy férfi brutálisan meggyilkolta volt szerelmét és annak kisfiát. Az anyát és a gyerekét eltemették, a szülők a ház környékére sem akarnak menni – írja a Bors.

Közös sírba temették el az anyát és kisfiát, a hozzátartozók zokogva figyelték a szertartást.

A kedvenc ruhájukban temették el őket. Az unokámat olyanban, mintha csak a bölcsődébe menne. Közös sírban fekszenek, egyértelmű volt, hogy ez csak így lehet – mondta könnyes szemmel a Borsnak a meggyilkolt nő anyja. Az asszony elmondta, hogy a temetés után még egyszer vissza kell menniük a lánya házába, ahol a gyilkosság történt.

A történtek után már egyszer vissza kellett mennünk, most még egyszer. A régi tulajdonosok szerencsére visszaveszik a házat, ezután pedig soha többé nem akarunk a környékre, de még a városba sem menni – mondta a lapnak az asszony.

A gyilkos férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, korábban már beismerő vallomást tett.

Kedden tett egy újabb vallomást, de ebben csupán megerősítette azt, amit már korábban is bevallott. Azt, hogy miért tette, a mai napig nem tudni, erre majd a további vizsgálatok adhatnak választ. Most kezdi felfogni, mit is tett, mi is történt aznap. Pszichológus foglalkozik vele bent – mondta a férfi kirendelt ügyvédje, dr. Polgár Péter.

Ahogyan azt korábban megírtuk, szeptember 28-án délelőtt egy szomszéd találta meg a 22 éves nő és a 2 éves fia holttestét Várpalotán.

A nőt halálra verték, a gyereket pedig megkéselték.

A rendőrök még aznap este elfogtak egy 40 éves berhidai férfit, aki később beismerte a gyilkosságot.