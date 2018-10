Magyarország és Szlovákia együttműködésében a legjobb kapcsolatot most ápolja a két ország kormánya, ami a kölcsönös tiszteleten alapul - hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán sajtótájékoztatón Pozsonyban.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a két ország közös sikertörténeteket épít annak érdekében, hogy a meglévő nehéz kérdéseket is meg tudják vitatni.

2023-ig összesen kilenc infrastrukturális beruházás fog elkészülni a két ország között.

Részletezte, hogy

2020-ban lehet majd használni az új komáromi hidat, és elkészül az autópálya még hiányzó szakasza a két főváros között

2022-re elkészül a Miskolcot Kassával összekötő gyorsforgalmi út magyarországi szakasza

három híd épül az Ipolyon

három kisléptékű határátkelőt nyitnak meg.

Beszélt arról is, hogy a terveknek megfelelően halad a magasfeszültségű távvezeték-hálózat összekötése a két ország között, amelyet Sajóivánkánál és Gönyűnél kötnek össze 2020-ig.

A visegrádi országok fővárosait összekötő gyorsvasúti fejlesztések előkészítő munkái elindultak, hamarosan létrejön az a négyoldalú munkacsoport, amiről korábban már megállapodtak a közlekedési miniszterek. A gyorsvasút magyarországi szakaszára a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírták a közbeszerzést - sorolta.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy folytatódik a felvidéki gazdaságfejlesztési program, aminek első fázisa sikerrel zárult. 1521 pályázó nyert támogatást a programban, ami a miniszter meglátása szerint jó Magyarországnak, mert erősödik a magyar nemzeti közösség, és jó Szlovákiának is, mert erősíti a szlovák gazdaságot. A program folytatásához a kormány a szükséges pénzügyi hátteret jóváhagyta.

Szijjártó Péter szólt arról is, hogy a kormány figyelemmel kíséri a Magyar Közösség Pártja (MKP) felkészülését a novemberi önkormányzati választásokra, amelyen az MKP-nak több mint háromszáz polgármester-jelöltje és több mint 2250 képviselőjelöltje van, s reményét fejezte ki, hogy a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség tagjai minél nagyobb számban vesznek részt a választáson.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is elmondta, hogy az Európai Unió jövőjét érintő kérdésekben nagy mértékben ért egyet a két ország. Kitért arra is, hogy Szlovákia tizenhárom európai parlamenti képviselője közül tíz nem szavazta meg a Magyarországot "hazug politikai alapon elítélő" Sargentini-jelentést. Köszönetét fejezte ki Andrej Dankonak, a szlovák parlament elnökének, aki kezdeményezte, hogy a pozsonyi parlament fogadjon el egy Magyarország szuverenitását megvédő határozatot.