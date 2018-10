Tömeges szalmonellafertőzés a kaposvári bölcsődékben: és már nem először

Az összes önkormányzati bölcsödében történt szalmonellafertőzés, vagyis ételmérgezés az elmúlt időszakban Kaposváron. Ez összesen öt bölcsödét, és több mint száz gyereket jelent. Ráadásul a legtöbb helyen nem is egyszer, hanem többször volt megbetegedés. Van olyan hely, ahol minden harmadik gyerek megbetegedett, legutóbb néhány napja. A közös az a bölcsődékben, hogy mindenhová a Menza Minta Kft. szállítja az ételt.

Augusztus óta háromszor is előfordult a bölcsődénkben tömeges megbetegedés – mondta az Origónak az egyik érintett bölcsőde vezetője. Most hét gyerek kapta el a szalmonellát. Ez a szám azonban tovább emelkedhet, ugyanis több gyerektől is vettek mintát. Azok eredménye azonban még nem érkezett meg.

A szalmonella után a gyerekeknél komoly rosszullét jelentkezik, hányás és hasmenés, és persze a kicsik nagyon legyengülnek. Aki ezt a betegséget elkapja, akár hetekig is rosszul lehet.

Nemcsak egy helyen, több bölcsödében is többször volt tömeges rosszullét a tanévkezdés óta.

Az egyetlen közös pedig az ételkiszállító cég. És természetesen az, hogy a hasonló megbetegedéseket minden esetben romlott ételtől lehet megkapni. Mind az öt helyi bölcsödébe ugyanaz a cég szállítja az ételeket, a Menza Minta Kft. Kerestük őket, de a honlapjukon megadott szám folyamatosan csak sípol, lehetetlen őket elérni. Írtunk nekik levelet is, de egyelőre nem reagálnak. Ahogy jelentkeznek, frissítjük cikkünket.

Az élelmiszerbiztonsági hatóság egyébként tud a súlyos betegséget okozó fertőzésekről.

Részletes tájékoztatást holnapra ígértek az Origónak.