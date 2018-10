Olyan közigazgatást kell kialakítani, amely képes erősíteni a magyar falu megtartóerejét, segít megőrizni az ország hagyományos területi szerkezetét - jelentette ki a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Szegeden.

Tuzson Bence közölte, a magyar falu megtartóerejének erősítése nélkül nem lehet Magyarország jövőjéről beszélni. Úgy kell alakítani a közigazgatás szervezetét, hogy

az állam szolgáltatásai a falvakból éppen úgy elérhetők legyenek, mint a városokból- mondta az államtitkár, hozzátéve: közelíteni kell egymáshoz az igazságügyi, a belügyi és a közigazgatási szervezetrendszert.

A kormányablakok lehetővé teszik, hogy az emberek gyorsabban és hatékonyabban intézhessék ügyeiket. A jelenleg működő 295 kormányablak mellett újabbak kialakítását is tervezik. Emellett

növelnék a mobil kormányablakok számát is, a cél az, hogy a buszok eljussanak szinte az összes településre, lehetővé téve az összes ügytípus elintézését helyben.

A közigazgatás átalakítása során mintegy hétszáz ügytípus egy részét megszüntetnék, másik felét egyszerűsítenék vagy a szakmailag illetékes kamarákhoz telepítenék - tudatta az államtitkár.

A politikus fontos feladatnak nevezte a digitalizációt. Mint mondta, jelenleg is sok olyan ügy van, melyet elektronikusan el lehet intézni, a közigazgatásban azonban 130 féle szakrendszer működik, amelyek átjárhatósága nem biztosított teljesen. Az államtitkár szerinta közigazgatás területére is be kell hozni a mesterséges intelligenciát, olyan szoftverrobotokat alkalmazva, melyek képesek kiváltani a lassabb, manuális munkát.Kérdésre válaszolva Tuzson Bence kifejette, a közigazgatás átalakítása nem leépítés-, hanem szolgáltatásközpontú. Az ügyek áttekintése jelenleg folyik, ez után határozható meg, mi az az optimális létszám, amellyel a feladat ellátható.