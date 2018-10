Demeter Márta ügye rámutatott, hogyan is működik az ellenzéki sajtó

A Demokrata főszerkesztője szerint a magát függetlennek és objektívnek beállító ellenzéki sajtó, most megmutatta, hogy mennyire egy kéz vezérli őket. Bencsik szerint kapitális mellékfogás volt ez az ügy Demeter Mártától és az ellenzéki sajtótól is – fogalmazott az Echo Tv Jó reggelt! című műsorban.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a volt szocialista, de már az LMP-ben politizáló Demeter Márta azt állította, hogy Orbán Viktor lányát a honvédség gépe szállította haza Ciprusról. Mint kiderült egyszerű névrokonságról van szó és nem a miniszterelnök lánya utazott a géppel, hanem egy Orbán L. nevű katona két éves kislányáról. Bencsik András szerint kapitális melléfogás volt ez Demeter Mártától és a teljes ellenzéki sajtótól. A főszerkesztő arra is rámutatott, hogy a magát függetlennek és objektívnek beállító ellenzéki sajtó most megmutatta mennyire egy kéz irányítja őket.

Vezényszó alatt azt mondják, amit mondaniuk kell. Egy pillanat alatt beálltak az irányba és ezt az ostoba hazugságot azonnal címoldalon közölte az összes portál

– fogalmazott, hozzátéve: kiderült, hogy a mennyire szoros irányítás alatt áll az ellenzéki sajtó.

Ami további kérdéseket vett fel, hogy vajon Demeter Mártát miért foglalkoztatja az, hogy kik vannak a Kecskeméten leszállt repülő utaslistáján. Bencsik szerint vélhetően súgott neki valaki.

Demeter viszont ahelyett, hogy megkérdezte volna, mint képviselő, hogy ki az az Orbán Flóra, aki a géppel utazott, helyette inkább világgá kürtölte ezt az ostobaságot. Ebből az látszik, hogy

az ellenzéki sajtót nem érdekli, hogy mi történik Magyarországon, csak az, hogy a kormánypárti politikusokat mivel lehet megfogni.