Kiderült, hogy mi okozta a szombathelyi gyerekek tömeges megbetegedését

Több gyerek megbetegedett az elmúlt időszakban Szombathelyen. Sokan anélkül, hogy megvárták volna a vizsgálat végét, egyből azt mondták, hogy a gyerekeknek azért ment a hasuk, illetve hánytak, mert romlott ételt kapta. A vizsgálat azonban bebizonyította, hogy ez tévedés, a Hungast csoporthoz tartozó Elamen Zrt. semmiben sem volt hibás. Ezt a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági vezetője is megerősítette. Horváthné Sélley Erzsébet főállatorvos az MTI-nek azt is elmondta, hogy nem mutattak ki kórokozót a laboratóriumi vizsgálatok sem a szombathelyi központi főzőkonyhán, sem a melegítő- és tálalókonyhákon vett étel- és nyersanyagmintákban. Negatív eredményt adott a gyümölcsleves elkészítéséhez használt fagyasztott gyümölcsök, meggy- és szilvaminták vizsgálata is.