A Jobbik tévéjéhez is milliós nagyságrendben érkeztek fekete pénzek

"Az N1TV esetében úgy működött a dolog, hogy rá voltunk kényszerítve, hogy jelentős készpénzforgalom legyen, aminek az eredtéről nem adtak számot. Nagyjából azonban mindenki sejtette, hogy honnan van az összeg" - árulta el Kisberk Szabolcs, az N1TV volt főszerkesztője az Echo TV Informátor című műsorának. Itt az újabb bizonyíték arra, hogy nem úgy, és nem olyan pénzek érkeztek a Jobbikhoz és a hozzá közeli sajtóhoz, ami normális lenne.

Ahogy beszámoltunk róla, Szabó Balázs, a Jobbik feloszlatott szekszárdi alapszervezetének volt elnöke, önkormányzati képviselője robbantotta ki a Jobbik pártfinanszírozási botrányát. A politikus a TV2 Tények című műsorának magyarázta el először részletesen, hogy

gyanús pénzek keringtek a pártban, és részletesen kifejtette, miképp terítette Simicska Lajos ezeket az összegeket a párton belül.

A milliárdos nagyvállalkozótól kapott pénzeket Szabó Gábor pártigazgató osztotta szét kilenc regionális vezető között. Szabó feljelentést tett az ügyben a Legfőbb Ügyészségen a Jobbikon belüli gyanús pénzmozgások miatt. Úgy tudja, az ő régiójában 8-10 millió forint érkezett a Jobbik pártigazgatóján keresztül, amit a tagok fizettek be a pártkasszába. Az Origónál jelentkezett egy, a pártból azóta kilépett szimpatizáns, aki azt állította, hogy ezek a módszerek a korábbi kampányokban is jelen voltak. Az EchoTV Informátor című adásának legfrissebb részéből azonban az is kiderült, hogy nemcsak a pártba, hanem a Jobbik médiájába is ismeretlen eredetű pénzeket folyattak be.

A Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítványon keresztül érkezett a ismeretlen eredetű pénz az N1TV-hez

Kisberk Szabolcs, az N1TV volt főszerkesztője a televíziónak elárulta, hogy az online párttévét sem kerülték el a fekete pénzek, azonban szétterítésének módja némileg különbözött a párton belüli osztogatástól. „Nálunk nem a zacskós rendszer volt, amiről Szabó Balázs beszélt. Többektől is hallottam ezt, nagyjából köztudott volt a Jobbikban, ez így működik" – árulta el Kisberk, hogy az általa irányított sajtóorgánumnál hogyan mentek a dolgok, ezt részleteiben is kifejtette:

Az N1TV esetében ez úgy működött, hogy rá voltunk kényszerítve, hogy jelentős készpénzforgalom legyen, aminek az eredtéről nem adtak számot. Nagyjából azonban mindenki sejtette, hogy honnan van ez a készpénz.

Elmondta továbbá, hogy az elmúlt egy évben többmillió forint fekete pénz érkezett a Jobbik pártalapítványán keresztül az N1TV-hez. Mivel a csatorna a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány tulajdona, ezért

Kisberknek a közvetlen főnöke Silhavy Máté, az alapítvány elnöke volt. Hozzátette, sokan tudtak róla a párt berkein belül, hogy az a pénz, amit kioszt, az nem tőle van, hanem Szabó Gábor pártigazgatótól.

Mindenféle pénzüggyel kapcsolatban csak Szabó engedélyével, jóváhagyásával lehetett dönteni, kifizetni – tette világossá a pártigazgató szerepét a piszkos pénzek mozgatásával kapcsolatban. Kisberk megfogalmazása szerint a Jobbik vezetésének az volt az érdeke, hogy minél több készpénzt tudjanak átfolyatni a médiumon. "Ennek ugyanis nem volt nyoma, adózni sem kellett utána, és az eredetéről sem volt szükséges számot adni. A fizetésemeléseket is ezekből az összegekből finanszírozták" – magyarázta a Jobbikból ideje korán kiugró újságíró.

Elárulta azt is, milyen módszerrel emelték meg a fizetéseket az N1TV munkatársai: borítékban elhelyezett készpénzben érkezett a plusz összeg.

A volt főszerkesztő biztos benne, hogy nem magán emberek adakozásából jöttek össze a milliók, hiszen akkor nem borítékban vagy mappákban érkezett volna a pénz.

Emlékezetes, Kisberk Szabolcs két munkatársával hagyta ott a Jobbik tévéjét augusztus elsején. Döntésüket akkor azzal indokolták, hogy nem hajlandóak asszisztálni a párt ámokfutásához.