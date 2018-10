Kósa Lajos: Ez a választás az EU jövőjét dönti el

Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a jövő évi választásokról, különös tekintettel az önkormányzatiról, amelyért ő felel a Fideszen belül.

Kósa Lajost bízta meg a Fidesz az önkormányzati választásra való felkészüléssel, a kampány stratégiájának a kidolgozásával. Mint mondta, nem valószínű, hogy a Sargentini-jelentés szerepet kap majd a kampányban, már azért sem, mert ez majd a tavaszi EP-kampányban kap szerepet, hiszen az a választás az egész Európai Unió jövőjét hivatott majd eldönteni. Ennek eredménye persze lesz valamilyen hatással az önkormányzati választásra, ahol azonban sok más kérdés is felmerül majd.

A Sargentitni-jelentés kapcsán, a glolablisták-antiglobalisták, Európai Egyesült Államok-pártiak, nemzetállampártiak, bevándorlást támogatók, azt ellenzők között húzódik az a törésvonal az EP-választásokon a politikus szerint, ami eldönti, hogy milyen erők is lesznek az új Európai Parlamentben többségben.

Tarlós István újbóli jelölése, az azt megelőző hírekkel kapcsolatban Kósa Lajos leszögezte, soha nem is állt szándékában a kormánypártoknak jelentősen átalakítani a választási struktúrát, véleménye szerint most a kampány előtt maximum néhány apróbb helyen lehet javítani a törvényt, már ha egyáltalán érdemes. Hozzátette azt is, a közvetlen polgármester-választás 1994 óta elfogadott, azt soha senki nem akarta megváltoztatni. A választásban vannak nagyon fontos helyek, mint a főváros, a megyeszékhelyek, a nagyvárosok, vannak szimbolikus települések is, mint Hódmezővásárhely, de Szeged is idesorolható, ahol jobban figyelnek majd az önkormányzati választás eredményére a politikai közélet szereplői. Egy biztos, a Fidesz szeretné mindenhol megnyerni magának a választókat, ezért nagyon jó programokkal állnak elő a jelöltek, ahogy a kormányzat is. Jó példa erre a Modern Városok Programja. De kidolgozás alatt van a falvaknak szóló fejlesztési program is, amelyet Gulyás Gergely miniszter vezet.

