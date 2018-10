Ezért szűnt meg a lakás-takarékpénztári rendszer

A lakás-takarékpénztári rendszer igénybevételét jellemzően a lakás felújításának igénye motiválta, csak másodsorban jelent meg a lakásvásárlás saját maguknak vagy gyerekeik részére - mindezt a Gazdasági Versenyhivatal egy korábbi tanulmányában olvashatjuk, amiben a rendszer hatékonyságát vették górcső alá. A szervezet arról is írt, hogy a terméket azok vették igénybe, akik amúgy is képesek voltak megtakarítani, tehát nem lennének kizárólag rászorulva, és más formában is tarthatnák pénzüket.