Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeznek a Fidesz és KDNP szegedi önkormányzati képviselői az első fokon hűtlen kezelés miatt elítélt szegedi alpolgármesterrel, Solymos Lászlóval (MSZP) szemben - közölte a KDNP helyi elnöke és szegedi közgyűlési frakcióvezetője csütörtökön az MTI-vel.

Haág Zalán sajtótájékoztatója előtt felidézte, a Gyulai Járásbíróság két héttel ezelőtt elsőfokú ítéletében felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Botka László szocialista polgármester három bizalmasát és közvetlen munkatársát: Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, Solymos Lászlót, a polgármester általános helyettesét, valamint kabinetfőnökét.

A város három vezetője méltatlanná vált közfeladatai ellátására és Szeged képviseletére - szögezte le Haág Zalán, majd közölte, hogy

az ítélethozatal napján a Fidesz-KDNP arra kérte Botka Lászlót, hogy mentse fel a munkavégzés alól elítélt bizalmasait. A polgármester ezt nem tette meg, ezért a Fidesz-KDNP rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte, az ülésen azonban Botka László és a baloldali képviselők "gyáva módon" nem jelentek meg, határozatképtelenné téve azt.A Fidesz és a KDNP megrendelésére időközben közvélemény-kutatás készült;

a válaszadók 83 százaléka szerint nem vezethetik olyanok Szegedet, akiket hivatali munkájukkal összefüggésben börtönbüntetésre ítélt a bíróság

- emlékeztetett Haág Zalán.

Mivel Botka László továbbra sem hajlandó elítélt munkatársai felmentésére, a Fidesz és KDNP képviselői összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeznek Solymos László ellen. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint ugyanis az önkormányzati képviselő (...) nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja - mondta a frakcióvezető.

Az indítványt a közgyűlés illetékes jogi bizottsága tárgyalja meg, majd a képviselő-testület várhatóan novemberi ülésén dönthet az ügyben.

A Gyulai Járásbíróság október 2-án a Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi vezetőjét, valamint a cég korábbi parkolási üzletágvezetőjét társtettesként, Szeged címzetes főjegyzőjét, egyik alpolgármesterét és a polgármesteri kabinet vezetőjét felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek. A vádlottakat a bíróság hat és tíz hónap közötti, egy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.A bíróság megállapította, hogy a vádlottak 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Olyanok is kaptak ingyenes parkolóbérletet, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.

Az ügyészség súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést. A vádlottak nem vettek részt a tárgyaláson, védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A parkolóbérletek árának megfizetésére szólította fel a KDNP szegedi elnökét a polgármesteri hivatal

A hivatal közleményében Haág Zalán sajtótájékoztatójára reagált. A közlemény szerint Haág Zalán 2006 óta a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, és azóta minden évben átvette az ingyenes parkolóbérletet.

Ezért felszólították a politikust: ha valóban úgy gondolja, hogy bűncselekmény történt, akkor tizenkét évre visszamenőleg, kamatostul térítse meg az éves bérletek árát, valamint jelentse fel saját magát orgazdaságért.