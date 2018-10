Voltak napok, amikor úgy gondolta nem indul a főpolgármesteri posztért, de a miniszterelnök támogatta bizonyos elképzeléseit, például a hármas metró felújításához szükséges soron kívüli források megadását, így mégis indul a választáson – mondta Tarlós István a Figyelőnek adott interjúban.

A miniszterelnök már májusban és júniusban is felkérte Tarlós Istvánt, hogy induljon a főpolgármesteri székért a 2019-es önkormányzati választáson, de augusztusban még úgy nézett ki, másik jelöltet állíthat a Fidesz. Tarlósnak voltak bizonyos kikötései a jelöltetésével kapcsolatban, amikről Orbán Viktor –a főpolgármester legnagyobb meglepetésére –kedvezően döntött. Azt ígérték, hogy a megállapodásuk teljes szövegét nyilvánosságra fogják hozni. Annyit azonban elárult a főpolgármester, hogy az egyik kikötése az volt, hogy

közvetlen főpolgármester-választás legyen,

mert szerinte az igazi legitimitást ez nyújtja a főváros vezetőjének. Sokszor azonban azzal vádolják, hogy a Fidesz-KDNP irányítja Budapestet, de szerinte a választók tisztában vannak vele, hogy tejesen szuverén álláspontot szokott képviselni. A jelöltség alapfeltétele pedig

a hármas metró felújításához szükséges források soron kívüli biztosítása volt.

Továbbá, hogy az összes közszolgálati cég maradjon budapesti tulajdonban és felügyelet alatt. Tarlós arra is javaslatot tett, hogy az árvízvédelmi rendszert kiépítésével ne csak a Római-parttal kapcsolatban foglalkozzanak, de a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozását is előterjesztette a főpolgármester a miniszterelnöknek, amiről a kormány meg is hozta pozitív döntését. A kikötések között szerepel az is, hogy ezentúl Tarlós is részt vehessen azokon az üléseken, ahol a főváros ügyeit tárgyalja a kabinet.

Elmondása szerint egyébként a tavaszi kormányalakítás óta javult az együttműködése a kormánnyal, hiszen olyan politikusok kaptak fontos szerepet, mint Kocsis Máté és Gulyás Gergely, akiknek személye garanciát jelent Tarlós Istvánnak. Több kormánytagot is barátjának tekint egyébként a főváros vezetője, többek között Rogán Antallal is javult a munkakapcsolata.

Az ellenzék bajban van Tarlós újabb jelöltetése miatt

Az ellenzék felvetette az előválasztás kérdését, ami Tarlós szerint semmilyen racionális támpontot nem ad, értelmetlen. A főpolgármester-jelölt casting megint elindult, az ellenzéknek azonban el kellene dönteni, hogy a szavazáson kik vehessenek részt. Mert ha csak a párttagjaik, akkor a felmérés nem lesz reprezentatív. Tarlós szerint egyébként az ellenzék arra számított, hogy ő nem indul a posztért és a kormánypárt megszünteti a közvetlen főpolgármesteri-választást és a fővárosi közműcégeket is állami tulajdonba veszi. Mivel ez nem így lett,

nagy a kapkodás az ellenzék háza táján.

A főpolgármester azt is elmondta, hogy nem szokta minősíteni az ellenfeleket, de Puzsér Róberttel kivételt tett. Szerinte ő egy kakukktojás. Az egyetlen programként meghirdetett Sétáló Budapest megvalósításához öt év nem lesz elég, főleg annak fényében, hogy Puzsér azt gondolja, csak a feladatok kiadása lenne a feladata. Egyébként szellemes embernek tartja az egykori műsorvezetőt.

Jövőbeni tervek

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról Tarlós elmondta, hogy ugyan az ellenzék találgatásokkal próbálja lejáratni az új szervezetet, amit az 1870-ben létrehozott Fővárosi Közmunkák Tanácsának mintájára hoztak létre. Ez a szervezet Podmaniczky Frigyes idején élte fénykorát és a budapesti fejlesztések koordinálásáért volt felelős. Eddig ezt az ellenzék mindig kiváló példának hozta fel, most azonban azt állítják a most megalakult szervezet nem a korábbi tanács mintájára jön létre. Ez azonban Tarlós szerint nem így van.

Ugyan úgy fog működni, döntési mechanizmusa és hatásköre is ugyan az lesz.

A korábbi kilenc-kilenc testületi tag helyet ugyan csak 4-4 tagot delegál a kormány a testületbe, de most is a kormányfő lesz az elnöke, viszont a főpolgármester hatásköre bővül. A döntéshozatal is ugyan úgy fog működni, mint elődjénél, az egyes lépéseket a Közgyűlésnek és a kormánynak is el kell fogadnia. November 17-én tartják az első ülésüket, a főpolgármester célja, hogy a kiemelt fejlesztések közé kerüljön például

a hármas metró felújítása, a BKV-járműparkjának nagyszabású felújítása és az Aquincumi híd megépítése.

Tarlós arról is beszélt, hogy az önkormányzati rendszerben változások mentek végbe, melynek eredményeként a fővárosnál arányaiban több feladat maradt. A főváros egyébként alkothat a kerületekre nézve kötelező rendeleteket. Az elmúlt négy évben azonban javult az együttműködés a főváros és a kerületek között. Jó döntésnek tartja, hogy a Fővárosi Közgyűlésben a kerületi polgármesterek teszik ki a testület többségét, de így is van olyan, aki inkább a saját kerülete és nem az egész város érdekeit porbálja képviselni.

A főpolgármester úgy vélekedett, őt sem szereti mindenki. Példának hozta fel, ha a DK-sok életét megmentené, holnap ugyan úgy ellene szavaznának. Véleménye szerint ő nem változott a polgármesterség és főpolgármestersége alatt, bár kétség kívül a legtöbb embert megváltoztat a hatalom. Amit megtanult a politikában az az, hogy a legfontosabb dolog, hogy az ember ütésálló legyen.