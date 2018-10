Szotyori-Zoltán, szolnoki képviselő árulózása után a jobbikos politikusok nem adták fel a pártból kilépett Volner János elleni küzdelmüket. Tegnap a pártmédia zászlóshajója, az Alfahír örvendeztette meg dupla interjúval olvasóit, amely akkora volnerezésbe torkollott, hogy az MSZMP Agitációs és Propaganda Osztályának vezetői is felkapnák a fejüket, hogy kik ezek az elszánt, és tehetséges fiatalok. Következzen a Farkas Gergely-Bana Tibor-tengely, akik úgy szidják a párt egykor közkedvelt politikusát, mintha nem lenne holnap!

Tegnap megírtuk, hogy őrület-közeli állapot alakult ki Szotyori-Lázár Zoltán, szolnoki képviselőnél, aki konkrétan árulókra és ellenállókra osztotta fel a jobbikosokat, mert a párt frakciójából kizárt/kilépett képviselők (köztük Volner János) támogatni merték a kormánypártnak a Sargentini-javaslatot elítélő határozati javaslatát. A jobbikos politikusok nem adták fel a Volner János elleni küzdelmüket, tegnap a pártmédia zászlóshajója, az Alfahír örvendeztette meg dupla interjúval olvasóit, amely akkora volnerezésbe torkollott, hogy az MSZMP Agitációs és Propaganda Osztályának vezetői is felkapnák a fejüket, hogy kik ezek az elszánt, és tehetséges fiatalok. Következzen a Farkas Gergely-Bana Tibor-tengely, akik úgy szidják a párt egykor közkedvelt politikusát, mintha nem lenne holnap!

A Jobbik ifitagozatának vezetője magabiztosan volnerezett

Az Alfahír először Farkas Gergely véleményére volt kíváncsi, mi újat tud mondani a Jobbik korábbi alelnökéről. Miután a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője kicsit botladozott a taglétszámmal kapcsolatban (ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy akkor idén, vagy tavaly voltak többen a szervezet vezetőképző tréningjén), sokkal magabiztosabban érezte magát, amikor a riporter végre rátért A témára.

Volner János esetében az elmúlt hónapok tevékenysége azt mutatta, hogy komoly nézeteltérések vannak közöttünk – a kezdeti bukdácsolását maga mögött tudó Farkas látványosan el kezdett ébredezni. Kezdésként úgy mosta össze Volnert a Mi Hazánk Mozgalommal, ahogy csak a legnagyobbak tudják: „Lehet, hogy naivak voltunk, amikor azt hittük, hogy ő majd magától belátja: kár gesztusokat tennie a Mi Hazánk irányába" – de ez még tényleg csak a bemelegítés volt. Mert aztán rögtön arra is rámutatott Farkas, hogy a mártírrá maszkírozási képességei sem utolsók a Jobbikot faképnél hagyó politikusnak. Pár mondattal később pedig az is kiderült Volnerről, hogy nemcsak sunyi taktikus, hanem tudatos romboló és hitelrontó is: „nem a párt helyes irányba terelése egy tisztújítást követően (szerk.), hanem a közösség rombolása és a hitelrontás volt a célja."

Az ifjújobbikosnak esze ágában sem volt abbahagyni a volnerezést, hiszen sokkal jobban ment neki, mint a taglétszámmal való matekozás, és a következő kérdésében adott válaszával felállította az egy mondatra eső volnerjánosozás világcsúcsát.

„Volner János maga is nyilatkozta már, hogy az Európai Parlamentbe készül és a párt listavezetőjeként képzeli el magát" – adta meg az alaphangot az Alfahír vendége, hogy aztán olyan lejáratási hullámba kezdjen, amit feljegyezni is nehéz, nemhogy kimondani. Miután otthagyta a pártot, teljesen világossá vált a pártvezetés számára, hogy azért alkalmatlan Volner az EP-listavezetésre, mert

nem beszél nyelveket,

nem rendelkezik nemzetközi tapasztalattal,

sőt, bizalmi aggályokat is felvet a személye.

Már ennyiből is látszik, hogy Volner egy mérhetetlenül ügyetlen, alulkvalifikált ember, aki még Európába sem való, de mindez semmi, mert még kapzsi is! Farkas rámutatott, hogy anyagi motivációk is mozgatták az ügyben, ami tűrhetetlen a Jobbikban maradása miatt nagyobb parlamenti fizetést felvevő Farkas szemében.

Nem utolsósorban magánéleti szempontok is befolyásolhatták a döntést. Sokatmondó ugyanis, hogy Volner János élettársa a Mi Hazánk Mozgalom fő jogi képviselője – magától értetődően mutatott rá Farkas arra, hogy Volner a magánéleti ügyeiben sem úgy áll helyt, és nem olyan párt választ magának, amit a pártvezetés elvárna. Nem elég, hogy nem a megfelelő nőt szemelte ki magának, még játszotta is a naivat, hívta fel a figyelmet a Jobbik sajtófőnökének élettársa, aki viszont tökéletesen választott partnert. Ugyanis szerinte Volner áltatta a pártvezetést, hogy náluk otthon nincs szó közéletről és számára ez semmiféle nehézséget nem okoz, és külön tudja választani a magánéletét és a politikát. De a pártvezetést nem hülyék alkotják, akik szerencsére kiszúrták egyből az alattomos, bomlasztó szövegelést.

Bana Tibor már két év kizárta volna Volner, mert nem kedveli őt

Tegnap késő délután Bana Tibor, a Jobbik másik ifjú tehetsége folytatta a volnerezést az Alfahíren. Banát a Jobbik korábbi alelnöke az elnökség kávéfőző kislányának nevezte az egyik Facebook-bejegyzésében. amivel arra utalt, hogy szemrebbenés nélkül támogat mindent, amit az elnökség javasol.

Soha nem támogattam Volner Jánost, semmilyen szinten, emberi okokból egyszer sem szavaztam rá alelnökjelöltként

– szögezte le már a beszélgetés elején a Soros-féle TASZ választás jogi konferenciáján megjelenő, amúgy jobbikos politikus, mi a dörgés Volner Jánossal.

Sokkal előbb meg kellett volna lépnünk a kizárást, nekem ez a határozott véleményem

- adta meg az irányt Bana, majd folytatta a féktelenül a témát. A célszemélyről kiderült, hogy

több olyan ügyben is támadta a Jobbikot, amelyben korábban más állásponton volt, de emellett

meg kellene válaszolnia a diplomája körüli aggályos kérdéseket, arról nem is beszélve, hogy

olyan szinten ártott és árt a mai napig ennek a közösségnek, hogy méltatlanná vált, hogy jobbikos legyen, az meg már szóra sem érdemes, hogy

a nyilatkozatai egyértelműen a Fidesz érdekeit szolgálják.

Breaking! Snieder Tamás is el kezdett volnerezni az Indexen, állítása szerint úgy eldurvult a helyzet, hogy a Jobbik Soros-emberével, Teplán Istvánnal először Volner irodájában találkozott. Ez nem kevesebbet jelenthet, minthogy amellett, hogy nem megfelelő minőségű a diplomája, nem tud nyelveket, rossz nőket választ, könnyen lehet, hogy ő személyesen Soros György embere!!!

Azért az egy kicsit csalódás, hogy a három vezető jobbikos egyike sem hozta fel Voner Maldív-szigeteki utazását!