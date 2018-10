Rengeteg olyan esetről lehet hallani, hogy a rendőrség kábítószert talált és foglalt le. Egyes esetekben azonban nem mindennapi események segítették a rendőrök munkáját. Volt, amikor a saját kutyája buktatta le a marihuánatermesztőt, más pedig postán próbált meg kendermagot rendelni, hogy aztán otthon termeszteni tudja a kábítószert.

A marihuánának erős az illata

A rendőrség 2011-ben fokozott ellenőrzést tartott Erzsébetvárosban, amikor az egyik rendőr egy jellegzetes szagot érzett meg.

A társával együtt bementek a mellettük lévő, nyitott ajtajú házba. A lépcsőházban még jobban érezhető volt a marihuána szaga. Az egyik emeleten három pakoló fiatal férfit vettek észre, akik közül ketten elindultak lefelé a lépcsőn. Ahogy elmentek a rendőrök mellett, azok megérezték rajtuk a kábítószer szagát, és megállították őket.

A két férfi elmondta, hogy az egyik barátjuknak segítenek költözni, aki most költözött oda albérletbe. Ezek után a rendőrök becsengettek a bérlőhöz, aki beengedte őket. A lakásban több növényt is talált a rendőrség, a férfi nem is tagadta, hogy az övéi.

A rendőrök átvizsgálták a férfit, és találtak nála egy kocsikulcsot. Ezek után az autóját is átkutatták, ahol még több indiai kendert találtak. Összesen 35 cserépnyit.