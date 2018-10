A Sláger Témából kiderül, lesz-e újra Emberek zenekar

Vasárnap este a Sláger FM-en Miller Zoltán elárulja, mennyire vezetett rögös út az Ördögfiókáktól az Emberek zenekarig, hogy lázadásból választotta-e a popzenét és a musicalt az opera helyett, és persze szó esik majd a háromgenerációs színészdinasztia előnyeiről és hátrányairól is.

A színész-énekes mesél majd élete legszebb színpadi élményéről, édesapjával, Miller Lajossal és fiával, Miller Dáviddal közös előadói estjükről.

De a Sláger Témából kiderül, miért akarta pár éve félbehagyni karrierjét, ahogy az is, hol és milyen előadásokban láthatjuk a mostani színházi szezonban.

Sőt, még arra is választ kapunk, hogy a kereken tíz éve megjelent Fekete és fehér szólólemeze után mikor jöhet a második album, amihez muníció is van bőven, hiszen az elmúlt években is sorra születtek a még kiadásra váró új dalok.

Az Emberek zenekar kapcsán pedig megtudhatjuk, lehet-e szó egyáltalán még folytatásról.

A vasárnapi Sláger Téma második felében, 21 órától Szász Attila filmrendező lesz a vendég, aki filmkritikusként kezdte karrierjét, sőt, a Színház és Filmművészeti Főiskolán is inkább a produceri szakot választotta.

Hogy ez mennyiben segítette a későbbiekben rendezői pályafutása során, kiderül majd a következő egy órában.

Ahogy arra is választ kapunk, tekinthetjük-e a Szász Attila – Köbli Norbert – Lajos Tamás rendező-forgatókönyvíró-producer triót a magyar történelmi filmek megújítóinak.

Szó esik majd a Montreali Filmfesztiválon rendezői díjat kiérdemlő Örök télről, és a már nagyon várt első mozifilmjéről, a jövőre debütáló Apró mesékről is, sőt, még a vérbeli krimi pontos premierdátumát is megtudhatjuk Szász Attilától.

2018. október 21-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma a 103.9 Sláger FM-en Miller Zoltánnal, Szász Attilával, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!