A tarháló, szavazókat analfabétázó Indexnél nem hallottak Szent Ágostonról

Hippoi Ágoston helyett Ipolyi Ágostont emlegette cikkében az álfüggelten baloldali propagandaoldal, az Index - mindezt Apáti Bence, a Magyar Idők főmunkatársa vette észre. Az ügy lényege, hogy egy parlamenti választ nem sikerült értelmeznie a magát roppant műveltnek és tájékozottnak beállító propagandaoldalnak, majd pedig ezt az orbitális dilettantizmust adták Kásler Miklós miniszter szájába, mintha ő mondta volna. Nincs min meglepődni, az Index csak hozta magát: ordító műveletlenséggel párosult nagyképűség. Nem baj, erre alapozva tarhálnak tovább.

A parlamentben azonnali kérdést tettek fel Kásler Miklós miniszternek. A tárcavezető válaszában Hippoi Ágostonra (Szent Ágoston) hivatkozott, de őróla a Jobbik és az ellenzéki média soraiban nyilvánvalóan nem hallottak, ezért nem is értették meg a nevet. Az Ipolyi Ágostont tartalmazó miniszteri válaszról szóló Index-cikk meg is született, amit aztán sok másik, "szélsőségesen művelt újságírókat foglalkoztató" szerkesztőség át is vett - minderről Apáti Bence, a Magyar Idők főmunkatársa írt a lapban.

A kiváló balettművész arra is emlékeztetett, hogy mindezt olyan portálok tették, amelyek a Fidesz győzelmét az iskolázatlan és szegény embereknek tulajdonították. Ahol ugyanezeket a szavazókat, butázták, műveletlenezték, valamint funkcionális analfabétázták.

Apáti szerint tehát: megírta a magyarokat mucsaizó indexes, hogy "Ipolyi Ágoston", a főszerkesztője meg gond nélkül engedte élesíteni, megjelenni a cikket. Valószínűleg el lehetett foglalva egy másik anyaggal, ami arról szólt, hogy brit tudósok egy kutatás során ebben az évben immáron tizedszerre is arra jutottak, hogy a jobboldali szavazók jóval alacsonyabb IQ-val rendelkeznek, mint a baloldaliak. Vagy valami hasonlóval - írta a lap főmunkatársa.

Ipolyi Ágostonnak érteni Hippoi Ágostont nagyjából olyan, mintha valaki Harisnyás Tóth Illésnek hallaná Arisztotelész urat. Megesik egyébként az ilyesmi. Mondjuk az esetek túlnyomó többségében azok a bizonyos valakik olyanok, akik még a büdös életben nem hallottak a görög filozófusról - tette hozzá.

Az Index egyébként azóta suttyomban átírta az Ipolyi Ágostont, mintha ott se lett volna, de - még mielőtt le akarnák tagadni - a Google keresője azóta is őrzi az eredeti mondatot.

