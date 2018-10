Orbán Viktor: Adjunk nevet a rinónak

A nyíregyházi újszülött rinocéroszról újabb bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök.

Adjunk nevet a rínónak - írta legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Orbán Viktor egy rejtélyes posztot tett ki Facebook-oldalára, amely egy nyíregyházi rinocérosz fotóját ábrázolja.

Akkor még csak találgatni lehetett, hogy ennek mi az oka, azonban mostanra ez egyértelművé vált.

Sok nehéz kormányzati munka mellett most végre itt egy könnyed meló. Különleges felkérést kaptam a nyíregyházi állatkerttől:

Fogadjak örökbe egy rinocéroszt.

Ezt meg is tettem. De az örökbefogadás együttjár a keresztapasággal, most nevet is kell, hogy adjunk neki - hallható a videóban, amelyek Orbán Viktor beszél a Parlament épületében.

Összegyűjtöttem a szívemnek néhány kedves lehetőséget, itt az idő válasszunk!

Most nem kell kétharmad.

- jegyezte meg poénosan Orbán Viktor.

A videóból kiderül, hogy hétfő reggel nyolcig tart a szavazás.

Az alábbi nevek közül lehet választani:

Csülök

Fülig Jimmy

Chico

Antoine

Bernardo

Désiré

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországon először született indiai páncélos rinocérosz, amelyik a világ egyik legritkább állata Nyíregyházán. Ezt a különleges állatot fogadta most örökbe orbán Viktor.