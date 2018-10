Elmondjuk, miért választhatta ezeket a neveket Orbán Viktor a kis rinónak

Péntek délelőtt derült ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök lett a keresztapja annak a rinocérosznak, ami még október elején született a Nyíregyházi Állatparkban. A keresztapasághoz a névadás feladata is hozzátartozik, ez ügyben a miniszterelnök a közösségi oldalán kért segítséget. A választható nevek: Csülök, Fülig Jimmy, Chico, Antoine, Bernardo, Désiré. Most elmondjuk, miért választhatta éppen ezeket a neveket a miniszterelnök.

A miniszterelnököt régi élmények fűzik a Nyíregyházi Állatpark rinocéroszaihoz, ugyanis három évvel ezelőtt egy jótékonysági akció keretében látogatta meg azt a Hans nevű rinocéroszt, akinek most borja született.

A kis rinocérosznak Orbán Viktor lett a keresztapja, és péntek délelőtt szavazást indított arról, hogy mi legyen a kisállat neve. A választható nevek:

Csülök

Fülig Jimmy

Chico

Antoine

Bernardo

Désiré

Felmerül a kérdés, miért éppen ezeket a neveket választhatta Orbán Viktor. Erre próbáltunk választ keresni.

Csülök és Fülig Jimmy:

Csülök Rejtő Jenő regényhőse, aki az író több művében is szerepel. A Három testőr Afrikában című regényből magyar film is készült, ebben John Fowler „Csülök” szerepét Koncz Gábor játszotta.

Rejtő Jenő a megoldás kulcsa Fülig Jimmy esetében is, ugyanis ő is az író több regényének főhőse. A Három testőr Afrikában és a Piszkos Fred közbelép egyébként Orbán Viktor javaslatára került be a Nemzeti Könyvtárba 2014-ben (a Csontbrigád-dal együtt)

Tuskó Hopkins, Senki Alfonz és Csülök triumvirátusa például egyszerre rokonítható A három testőrrel, valamint Svejkkel, a derék katonával

– írta a miniszterelnök a kötet ajánlójában.

Antoine és Désiré:

Antoine és Désiré Cseh Tamás dalainak szereplői. Egy 1978-ban megjelent album kettejük történeteit dolgozza fel (Bereményi Géza írta a dalszövegeket), de Antoine és Désiré más lemezeken és dalokban is felbukkan.

Cseh Tamásról halálát követően Orbán Viktor azt mondta: Cseh Tamás a legjobb katonánk, a legjobb harcosunk volt.

A miniszterelnök többször posztolt már közösségi oldalán ismertebb slágereket is a művésztől, de egy korábbi, a 888.hu portálon megjelent interjúban elmondta, olykor egy pohár bor mellé is szívesen hallgat Cseh Tamás-dalokat, ilyenkor úgy érzi, minden a helyére kerül.

Chico és Bernardo:

A Chico spanyolul fiút, kölyköt jelent (a rinocérosz bikaborjúra pedig ez most kétségkívül illik). Ráadásul A hét mesterlövész című nagyszerű filmben Chicónak hívják a legfiatalabb hőst, Bernardónak pedig a legbölcsebbet. Ők ketten kerülnek a legközelebb a dolgos, földművelő falusiakhoz.Chico (Horst Buchholz játszotta az 1960-as eredetiben) a legfiatalabb, aki elsőként akar a fenyegetett falusiak segítségére sietni, majd miután bizonyít, beveszik a csapatba. A film végén pedig visszamegy a falusiak közé, ahol letelepszik a szerelmével.

Bernardo pedig a legnagyobb szívű hős, aki maga köré gyűjti a fenyegetett falu gyerekeit, és megtanítja rá őket, hogy az igazi hősök nem a fegyveresek, hanem a földet művelő szüleik, akiknek nem fegyverük, hanem felelősségük van. Végül a gyerekek védelmében hal meg.

Bernardót az 1960-as eredetiben Charles Bronson játssza, aki később a Volt egyszer egy Vadnyugat című kétségtelen remekmű főszerepét (Harmónika) is eljátszotta. Orbán Viktorról tudott, hogy szereti a westernfilmeket. Többször nyilatkozta, hogy kedvenc filmje a Volt egyszer egy Vadnyugat, legalább 15-ször látta.