A Duna alacsony vízállása miatt felfedeztek egy autót a vízben a XXII. kerületben. Az iszap miatt csak hosszadalmas munka után sikerült a kocsit kiemelni a partra, melyben a tűzoltók egy harcsát találtak, amit visszaengedtek a vízbe – írja a Blikk.

A lap úgy tudja, a rendszám alapján megállapították, hogy az autó akár 30 éve is a Dunában lehet. Nemrég Dunakeszinél is kiemeltek egy autót a vízből. Abban azonban emberi csontokat is találtak.