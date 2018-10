A Pesti Vigadó ad otthont a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje gálakoncertnek

Pál István Szalonna és bandája, a Sarjú banda, a Credo együttes, a Servet csángó zenekar és a Szélkiáltó együttes lép színpadra a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) gálakoncerten november 3-án a Pesti Vigadóban.

A koncert célja, hogy pénzadományt gyűjtsenek Kárpátalja javára, valamint CD- és DVD-adományt juttassanak el a koncertet befogadó városok könyvtárainak. Az est fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége - közölték a szervezők.

A Stereo Kft. és a Periferic Records által 2002-ben életre hívott KmMZ koncertsorozat idén is hazai és határon túli magyarlakta területekre látogat el, többek között Szentesre, Mezőcsátra, Felsőzsolcára, Nagybányára, Beregszászra, Lévára és Felsőőrre.

A koncertsorozathoz kapcsolódva sok esetben Nyílt énekórát is tartanak a hazai és határon túli városok diákjainak. Az interaktív énekórákon a Servet csángó zenekar közreműködésével többek között közös ritmus- és énektanulás, a csángók néprajzának és életterének bemutatása, csángó mesék és táncház is szórakoztatja a résztevőket.

A szervezők az elmúlt években mintegy 25 millió forint értékben adományoztak CD-t a határon túli városok könyvtárainak, hogy a Magyarországon megjelenő zenei kiadványok a határon túli magyar közösségek számára is elérhetők legyenek, valamint az elmúlt 3,5 évben 12 millió forintot juttattak el Zán Fábián Sándornak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének.

Az adományozás idén is a Magyar Református Egyház közreműködésével zajlik majd.