Lépett a rendőrség a fenyegetőző sztárocska, Fluor Tomi ügyében

Folytatódik a magát még tininek és külügyminiszternek is képzelő Fluor Tomi (eredeti nevén Karácson Tamás) botránya. Az üggyel kapcsolatban megszólalt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya és egy jogi szakértő is. Hatalmas botrány készül a „Picsakészen” és a „Gecigránát” nevű, mondjuk így, zene korlátozott szellemi képességű megalkotója körül.

Ahogy az Origo megírta, Bartók Máté a testi épsége védelme érdekében a rendőrséghez fordult. A szaxofonos a hatóságoknak számolt be arról, hogy Fluor zaklatja és fenyegeti őt.

Ennek hatására öt másik taggal együtt (a dobos Kocsis Máté, a basszusgitáros Szász Csaba, a gitáros Varga Gergő, a billentyűs Wagner Emil, továbbá a főhangmérnök Lugosi Dani és a monitorkeverő Por Botond) kilépett a Wellhellóból, a zenekar pedig gyakorlatilag szétesett.

A Fluor és Bartók közötti konfliktussal kapcsolatban a következőket nyilatkozta a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának képviselője: A feljelentéssel összefüggésben az illetékes rendőrkapitányság ügydöntő határozatot hozott, melynek tartalmát annak kézhezvételét követően kommunikáljuk. A tisztánlátás érdekében megszólalt egy jogi szakértőt is. Dr. Kamarás Péter szerint a BRFK kommunikációja azt jelenti, hogy közbelső intézkedést hoztak, vagyis az eljárás végéig valamiben már döntöttek. Ez lehet távoltartás is. Az érintetteket és a környezetüket is kihallgatják az eljárás során – tudatta a jogi szakértő.

A zaklató és fenyegető Fluor Tomi, tehát még egyszer, igazi nevén Karácson Tamás, a távozó tagok szerint be akarja perelni őket, mert azok nem értenek egyet vele bizonyos kérdésekben.

Azt is mondták, hogy a koncertek előtt minősíthetetlen és provokatív hangnemben beszélt velük.

Közben a magát kamasznak képzelő, és úgy is viselkedő, valójában 31 éves Tomi azt hiszi, hogy ő lett Magyarország külügyminisztere.

A „Picsakészen” és a „Gecigránát” nevű, mondjuk így, zene korlátozott szellemi képességű megalkotója nemrég Erdogan török elnököt bírálta a tőle megszokott „magas színvonalú”, értsd, utcai stílusában.

Konkrétan „faszkalap diktátornak” nevezte Erdogant, akit szerinte nem szabad meghívni Magyarországra.

A török elnök iránti ellenszenvét úgy is kifejezte, hogy egy péniszt rajzolt a politikus arcképére. Biztos minden politikai, külpolitikai és idegennyelv-ismereti tudása is rendelkezésére áll Fluornak, hogy elhelyezze a világban Erdogant...

Az agresszív áltini tehát már külügyminisztert játszik, miközben szétveri a saját zenekarát.