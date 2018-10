Csülök vezet, legyőzheti Fülig Jimmyt

Még hétfő reggelig lehet szavazni, hogy mi legyen a neve a kis rinocérosznak, amelyet Orbán Viktor örökbe fogadott. Eddig összesen 16 ezer szavazat érkezett és a legtöbben, közel 12 ezer ember szavazott arra, hogy Csülök legyen a neve, a második és harmadik legnépszerűbb név a Fülig Jimmy és a Chico – derült ki a Tények tudosításából.

A Tények stábja ellátogatott a Nyíregyházi Állatparkba is, ahol Gajdos László, az állatpark igazgatója is elmondta, mit szóltak a lehetséges nevekhez és melyikre szavaztak. A videóból az is kiderül, hogy van most a kis rinó.