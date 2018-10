Újabb feljelentés a Jobbik gyanús pénzügyei miatt

Nincs új a nap alatt, megérkezett az újabb fekete pont a Jobbiknak. Tényi István, a magyar közélet aktív feljelentője az egykori radikális pártot sem kímélte, és bejelentést tett annak kapcsán, hogy a párt tévéjéhez milliós nagyságrendben érkezhettek feketepénzek. Mirkóczki Ádám, a párt újdonsült kommunikációs igazgatója szerint nincs komolyabb probléma azzal, hogy borítékokban érkeztek ismeretlen eredetű pénzek a párttévé munkatársainak, hiszen Magyarország hivatalos fizetőeszköze a forint.

Csalás gyanúja miatt tett bejelentést Tényi István az N1TV volt főszerkesztőjének azon állítása miatt, miszerint a Jobbik tévéjéhez is milliós nagyságrendben érkeztek feketepénzek – írja a Magyar Idők. A lap szerint Tényi azért fordult a IX. kerületi ügyészséghez, mert megítélése szerint az ügyben – bizonyítottság esetén – felmerülhet a csalás bűntett gyanúja. Tényi azt indítványozza, hogy

az ügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztályának megbízásával rendeljen el feljelentéskiegészítést.

Beszámoltunk róla, hogy Kisberk Szabolcs, a Jobbik televíziójának korábbi főszerkesztője arról beszélt, hogy a Jobbik ismeretlen eredetű készpénzeket folyatott át a médiumon. A pártot és holdudvarát a választás után, augusztusban otthagyó sajtós úgy fogalmazott, hogy az online párttévét sem kerülték el a fekete pénzek, azonban szétterítésének módja némileg különbözött a párton belüli osztogatástól, hiszen zacskók helyett borítékokban érkeztek ezek az összegek. Elárulta továbbá, hogy a tavaly szeptember és idén április közötti időszakban több millió forint „feketepénz” érkezett az N1TV-hez a Jobbik pártalapítványán keresztül, a csatorna ugyanis a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány tulajdona.

Mirkóczki Ádám a borítékos pénzekről: Magyarország hivatalos fizetőeszköze a forint

Mirkóczki Ádám, a párt frissen kinevezett kommunikációs igazgatója nyerte meg a lehetőséget, hogy reagáljon az ügyben. Pénteki Rágalominfó elnevezésű sajtótájékoztatóján egészen remekbe szabott magyarázkodással örvendeztette meg a jelen lévő újságírókat, amelyből többek között az is kiderült, hogy Magyarország hivatalos fizetőeszköze a forint.

Az N1TV munkatársai, ha kaptak készpénzben FORINTOT, örüljenek neki

– mondta többek közt.

A Jobbik egykori szekszárdi politikusa feljelentette volt pártját a gyanús pénzmozgások miatt

A múlt héten Szabó Balázs az azóta feloszlatott szekszárdi Jobbik volt vezetője a Legfőbb Ügyészségnél tett feljelentést a párton belüli korrupciógyanús esetek miatt. A politikus a Tényeknek elmondta, hogyan mozgatták ezeket a pénzeket: Szabó Gábor pártigazgató nejlonzacskókban vitte Simicska Lajos pénzét, továbbadva azt a regionális igazgatóknak. Szabó úgy tudja,

az ő régiójában 8-10 millió forint érkezett a Jobbik pártigazgatóján keresztül, amit a tagok fizettek be a pártkasszába. Szerinte ez országos viszonylatban elérheti a kilencvenmillió forintot is. A szekszárdi önkormányzati képviselő elmondta, az nem volt világos előtte, hogy ezek a pénzek honnan érkeztek, az azonban már körvonalazódik, hogy több száz befizetője is lehetett a Szabó Gábor pártigazgató által küldött összegeknek.