Mindennél van lejjebb: Puzsér hozzá méltó ellenfelet kapott a baloldalon

Dancsó Péter vlogger YouTube-csatornáján közzétett videójából kiderül, ha november 10-éig eléri az egymillió feliratkozót, kihívja Puzsér Róbertet a főpolgármester-választáson, és azzal nyerne választást, hogy elfenekelné a díszpicsákat (ezt ő mondta). Erősen kérdéses, hogy lehet-e ennyire korlátolt a magyar baloldal, vagy Dancsó színrelépése valami viccféleség. A legnagyobb poén azonban változatlanul az: jelenleg még mindig az autósokkal hadakozó autós, a magát is esélytelennek tartó Puzsér az egyetlen jelöltje az ellenzéknek Budapest vezetésére.

Nehezen kategorizálható, amit a baloldal művel a főpolgármester-választás kapcsán, elég csak Karácsony Gergelynek és Puzsér Róbertnek a bölcsődések szintjét alulmúló vitáira gondolni. Legutóbb azon kaptak hajba a felek, hogy ki mikor, meddig, hova autózott, illetve biciklizett, valamint ki inkább a Fidesz ügynöke. Mivel akkor elképzelésem sem volt, mi jöhet még, cikkem végén óvatosságból feltettem a kérdést: mi következhet ezek után? Nem kellett sokat várni, máris megérkezett a válasz.

„Amennyiben elérjük november 10-éig az egymillió feliratkozót, ígérem kihívom Puzsér Róbertet a főpolgármester-választáson, hogy ne tegye magát kamura. Gyerünk pörgesse meg, báttya!" – ilyen formában jelentette be YouTube-csatornáján Dancsó Péter videóblogger, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén rajtvonalhoz áll a jövőre esedékes választáson. Úgy néz ki, hogy a vlogger megfogadta újdonsült kollégája, Vona Gábor jó tanácsát, aki a kormány elleni végső harcba hívta a magyar internet különféle figuráit. „Sokan úgy ismernek az internetről, mint a roppant jóképű, vicces srácot, aki prémium kontentet tol" – már a bemutatkozás roppant kellemetlenre sikeredett, a folytatásról nem is beszélve. Dancsó ugyanis programot is hirdetett, mindezt úgy, hogy sem vicces, sem komolyan vehető nem volt. Javára írható, hogy Puzsérral ellentétben, egynél több pontot is össze tudott szedni arról, milyen tervei vannak.

Budapest belső kerületei legyenek segway-jel begurulhatóak, mert minden menő ember segway-jel jár. Ezért hozta létre a Guruló Budapest Mozgalmat.

„Megfelelő permetezéssel kipusztítaná az idegenszívű poloskákat a városból."

Megkétszerezi a Glamour-napok számát.

Elfenekeli a díszpicsákat.

Olcsóbb lesz a tüske (vagyis a féldeci) a kisboltokban.

Budapesti Disneylandet építene fel.

Nem vagyunk benne biztosak, de talán ennyire korlátolt még a magyar baloldal sem lehet, ezért minden bizonnyal Dancsó színrelépése valami viccféleség. A humorizáló vlogger a Sas József-i magasságokra emlékeztető poénkodás közepette elfelejtette a legjobb viccet belecsempészni az alig háromperces videójába:

hogyan lehet, hogy alig egy évvel a választás előtt egyetlen hivatalos jelöltje van a baloldalnak a magát esélytelennek tartó, autósokkal hadakozó Puzsér Róbert személyében?

Ha erre a kérdésre választ kapunk, akkor talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, mi is zajlik a baloldalon. Amíg ez nem történik meg, addig csak annyit tehetünk, hogy feltesszük még egyszer a kérdést: mi következhet ezek után?