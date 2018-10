Orbán Viktor a jövő évi EP-választás tétjét fogalmazta meg

Elemzők szerint Orbán Viktor miniszterelnök október 23-ai ünnepi beszédében a jövő évi európai parlamenti választás tétjét fogalmazta meg. A kormányfő arról beszélt, az emberek egy birodalmi Európa és a szabad nemzetek szövetsége közül választhatnak majd, ezek közül az utóbbi mellett érvelt.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője kedd délután az M1 csatornán azt mondta, szóhasználatát és politikai erejét tekintve is erős beszéd mondott a kormányfő.

Azt is mondta, a Terror Háza Múzeum előtt tartott rendezvényen sokan vettek részt, Brüsszelben ritkán tartanak olyan nagygyűlést, ahol akár feleennyien vannak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a birodalmi gondolatnak Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke mellett is sok képviselője van, köztük - ahogy azt most Orbán Viktor is kiemelte - Soros György.

Lánczi Tamás, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója azt mondta, a bevándorlás az egyik legfontosabb eszköz, amellyel a nemzetállami akaratot megpróbálják megtörni.

Az elemző kitért arra is, hogy Magyarországnak egyre több szövetségese van: a V4-ek mellett már Olaszország és talán már Románia is Magyarországgal ért egyet.

Mindenki érzi a tétet. Akinek féltenivalója van Európában, szépen lassan beáll a magyar zászló mögé

- fogalmazott Lánczi Tamás.

Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor beszédében nem volt belpolitikai utalás, Lánczi Tamás azt mondta, a fővárosi ellenzéki megmozdulások számosságát, erőtlenségét látva nem sok szót érdemel az ellenzék.

Mint mondta, az ünnepi beszéd értékes kommunikációs felület a miniszterelnök számára, ilyenkor a következő politikai célról, feladatról beszél, ami most a jövő évi EP-választás.