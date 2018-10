Volner Jánosnak, a Jobbik volt alelnökének legfrissebb közösségi bejegyzése szerint lelkes aktivisták helyett fizetett alkalmazottakból verbuválódott a szánalmas jobbikos október 23-i „ellenállás". A párt rendezvényén egyébként csak pár százan lézengtek. Az utóbbi napokban felgyorsult a Jobbik szétesése, és még a mély válságban lévő LMP sem kér Sneiderékből.

Volner János, a Jobbik volt alelnöke szerda reggeli bejegyzésében rántja le a leplet a párt október 23-i rendezvényének résztvevőiről, akik szerinte a párt fizetett alkalmazottai.

„A Jobbikból kiábrándult, a Mi Hazánk Mozgalomba átigazoló tagságot valahogy pótolni kellett, elvégre egy párt nem működhet aktivisták nélkül. Na de az nem éppen megszokott, hogy amikor valaki október 23-án ellenállást hirdet, azt nem lelkes önkéntesekkel, hanem jól fizetett, a munkaköri kötelességüket fegyelmezetten végrehajtó alkalmazottakkal valósítja meg. Mi ez kérem, fizetett ellenállás? Vagy hívjuk inkább műbalhénak?" – teszi fel a költői kérdést Volner János.

Az országgyűlési képviselő szerint a Hír TV stábját vegzáló csoport tagjai is felismerhetőek a Jobbik fizetési listájáról.

Bejegyzésében fel is sorolja az általa felismert „lelkes" aktivistákat.

Volner felteszi a kérdést: mindez „a pártvezetés kétségbeesett műbalhéja a figyelem felkeltéséért? Egy biztos: régen a Jobbikban nem volt hiány sem lelkesedésben, sem lelkes emberekben. Szomorúan látom: valami nagyon megváltozott..."

Nevetségesség

Mint arról korábban beszámoltunk, nevetségességbe fulladtak az október 23-i ellenzéki rendezvények: szánalmasan kevesen mentek el a megmozdulásokra. Ez különösen a Jobbiknak volt kínos, a lassan teljesen kiürülő párt ugyanis valami hatalmas ellenállást (bocsánat: Ellenállást) hirdetett, ehhez képest mindössze arra futotta, hogy tojással megdobálják előbb az MTVA, majd a Fidesz székházát.

Időközben tovább folytatódott a Jobbik szétesése. Ők a legfrissebb távozók:

Jámbor Márk, a párt észak-magyarországi regionális igazgatója is kilépett a Jobbikból. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kilépéséhez az utóbbi időszak botrányos és vállalhatatlan folyamatai vezettek.

a párt észak-magyarországi regionális igazgatója is kilépett a Jobbikból. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kilépéséhez az utóbbi időszak botrányos és vállalhatatlan folyamatai vezettek. Kurdi Ferenc kosdi polgármester is távozik, aki még júniusban is helyet biztosított a Jobbik frakciójának. Volner bejegyzésében kiemelte, hogy a pártnak alig maradt már polgármestere, ami személyes kudarc a korábban az önkormányzati munkát személyesen irányító Sneider Tamásnak és Hegedűs Lórántnénak egyaránt.

kosdi polgármester is távozik, aki még júniusban is helyet biztosított a Jobbik frakciójának. Volner bejegyzésében kiemelte, hogy a pártnak alig maradt már polgármestere, ami személyes kudarc a korábban az önkormányzati munkát személyesen irányító Sneider Tamásnak és Hegedűs Lórántnénak egyaránt. Seres Magdolna megyei sajtófőnök szintén a kilépés mellett döntött, nem egyedül. „Döntésemmel senkit nem befolyásoltam, nem kértem, hogy kövessenek, azonban vannak követőim és a napokban csatlakoztak szándékomhoz" – írta a rakamazi Jobbik közösségi oldalán olvasható közleményében.

megyei sajtófőnök szintén a kilépés mellett döntött, nem egyedül. „Döntésemmel senkit nem befolyásoltam, nem kértem, hogy kövessenek, azonban vannak követőim és a napokban csatlakoztak szándékomhoz" – írta a rakamazi Jobbik közösségi oldalán olvasható közleményében. Fügedi Richárd, az Ifjúsági Tagozat volt alelnöke, mezőkövesdi képviselő is távozott. A politikus azzal indokolta lépését, hogy az eszmeiség elhalványult, az általa tisztelt emberek el lettek távolítva. „Aki az igazságot kimondja annak betörik a fejét" – tette hozzá Volnerre utalva Facebook-oldalán olvasható búcsúüzenetében a fiatal politikus.

Még az LMP sem kér belőlük

Volner János egy korábbi bejegyzésében kitért Sneiderék legújabb kudarcára is, miszerint a balliberális LMP már nem akar közösködni az egykori radikális párttal. "Időközben kosarat kapott a Jobbik balra tolódó vezetése az országgyűlési mandátumok mindössze 3 százalékát birtokló LMP-től is: a liberális párt szombati kongresszusa még a napirendről is levette a Jobbikkal való együttműködés kérdését" - írta a politikus. Az LMP kapcsán kifogásolta, hogy ugyanazzal a lendülettel megválasztották társelnöknek a Magyar Szocialista Párt volt országgyűlési képviselőjét, Demeter Mártát.