Szavazzon Ön is, hogy ki nyerje a legszebb menyasszony címet

Csak tizenkét lány juthat be a területi döntőbe, közülük egyet a közönség szavazhat be a legszebbek közé – már elindult a szavazás az Esküvő Okosan által szervezett "2019 Legszebb Menyasszonya" dunántúli fordulójában. Hamarosan újabb régiókban is lehet nevezni a megmérettetésre.