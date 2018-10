18 elfogató parancs volt érvényben egy gödi férfi ellen

A rendőrség elfogta azt a 30 éves gödi férfit, aki ellen 18 elfogató parancs volt érvényben.

G. Mihályt többek között lopás és csalás miatt körözték, és amitt is, hogy nem vonult be a börtönbe. A férfit október 21-én fogták el a rendőrök a Nap utcai otthonában. A 30 éves körözött bűnöző megpróbálta átverni a rendőröket, igazoltatás közben más néven mutatkozott be, de a rendőrök további kérdéseire ellentmondásos válaszokat adott és végül beismerte, hogy ő G. Mihály.

A férfi az egyik fővárosi börtönbe vitték.