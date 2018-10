Külföldi újságíróknak mutatták meg Magyarországot

Azt szeretnénk elérni, hogy a magyarokról az igazat, és a magyaroknak is az igazat mondják – nyilatkozta Vizi E. Szilveszter agykutató, akadémikus, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumának elnöke a Magyar Időknek.

Az akadémikus a napilap csütörtöki számában megjelent interjúban beszámolt arról, hogy a Magyarország Barátai Alapítvány néhány nappal ezelőtt külföldi újságíróknak mutatta be az országot. Mint mondta, ennek célja az volt, hogy a vezető nyugati lapok véleményformálói jobban megértsék a magyar politikát, saját szemmel tapasztalják meg, milyen az élet Magyarországon.

Vizi. E. Szilveszter, hangsúlyozta, hogy nem »mikrofonállványokat« hívtak, hanem érdeklődő, kérdező, akár bíráló szakembereket, akik bármit megkérdezhettek az előadóktól.

Bátor vállalkozás volt, mert vannak olyan emberek, akiket a tények sem tántorítanak el berögzült tévhiteiktől – mondta az akadémikus, aki hozzátette, azt reméli, hogy a Magyarországról felrajzolt hamis kép változik. A Terror Háza meglátogatása is komoly érzelmi hatással volt a vendégeikre. Egyesek fasizmussal vádolják ezt az országot, náci magatartást emlegetnek, antiszemitizmusról szólnak velünk kapcsolatban. Tavaly Darvas István rabbi, Deák Gábor, a Lauder Javne iskola kuratóriumának tagja és Jusztin Ádám, a 2019-ben esedékes Maccabi-játékok egyik szervezője mondta el ezzel kapcsolatos gondolatait.

Több újságíró megdöbbent, hogy ebben az országban szabadon lehet járni, hogy Budapest utcáin rengeteg a turista, hogy nem áll minden utcasarkon golyóálló mellényben, géppisztollyal felszerelt kommandós, ellentétben néhány nyugat-európai nagyvárossal

– fogalmazott a kuratórium elnöke.

A Le Monde, a The New York Times riporterei is itt voltak tavaly. Ők mondták, hogy ilyen fogadtatásban még nem volt részük. Jövő ősszel újabb csoportot szeretnénk fogadni – mondta Vizi E. Szilveszter. Megjegyezte, hogy a meghívottak miniszterekkel, államtitkárokkal találkozhattak, akik őszintén beszéltek a hazai sikerekről és a problémákról – fogalmazott a Magyar Időknek adott interjújában Vizi E. Szilveszter.