Újabb fordulat következhet be VV Fanni halálának ügyében. A Blikk információ szerint egy titokzatos, jelenleg börtönbüntetését töltő férfi jelentkezett a rendőrségnél, valamint a Novozánszki család ügyvédjénél is, aki azt állítja, pontosan tudja, mi történt a lány halálának estéjén. Sőt, azt is elárulta, hogy profi bűnözők elégették a lány holttestét.

Nemrégiben hívott egy férfi, aki azt mondta, mindenképpen beszélnünk kell. Sokkolt, amit mondott, hogy mindent tud Fanni ügyéről. Elárulta, hogy jelenleg börtönben van, így a beszélgetést a rácsok mögött tudjuk folytatni. Nem is volt kérdés, hogy meglátogatom. – nyilatkozta a napilapnak dr. Lichy József, a család ügyvédje. Pár nap múlva be is ment a rabhoz, aki megdöbbentő információkkal szolgált a család jogi képviselőjének.

Mint kiderült, nem én voltam az első, akit megkeresett. Nem sokkal korábban a rendőrségnek is jelezte, hogy perdöntő információja van arról, mi történt Fannival. Elmesélte, hogy az éjszakai életben sokan ismerik azt a férfit, akit a lány megölésével gyanúsítanak. Állítása szerint mindenki tudta, hogy rajong Fanniért, imádja őt, és csak magának akarja. A lány halála estéjén felment Fannihoz, intim kapcsolatba kerültek, ám valami balul sülhetett el

– számolt be a hallottakról dr. Lichy József.

A jelenleg is rács mögött lévő első számú gyanúsított korábban azt vallotta, hogy az ominózus éjszakán az eszméletlen állapotban lévő lányt az autójába tette, majd pár száz méterre Fanni lakásától átadta őt két ismeretlen férfinak. Hogy ezután mi történt, arról állítása szerint nem tud.

A rab szerint a lány teste egy olyan társasághoz kerülhetett, akikről az a hír járja, ha kell, nyom nélkül eltüntetnek bárkit. Módszerük, hogy elégetik, azaz elhamvasztják a testet – mondta dr. Lichy József. A rab a börtönben elmondta nekem, hogy Fannit berakták egy másik autóba, és elhajtottak, hogy megszabaduljanak tőle. Valahol a határ környékén állhattak meg. Úgy tudom, már a rendőrség is vizsgálta a férfi által elmondottakat – tette hozzá az ügyvéd.

A ValóVilágból megismert Novozánszki Fanninak tavaly novemberben veszett nyoma, eltűnését a szülei jelentették a rendőrségen. Pár nappal később már előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki azóta is a rácsok mögött várja, hogy döntsenek sorsáról. A gyanúsított tagadja, hogy megölte volna Fannit.

A jelenleg is börtönben ülő férfi további részleteket is elárult a társaságról, ezzel próbálva igazolni az állításait – számolt be a csütörtöki számában a Blikk.