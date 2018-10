A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A Nanushka márka mára világhírű lett. Olyan sztárok választották a magyar márkát, mint például Emily Ratajkowsky, Dua Lipa vagy Kendall Jenner. A siker mögött egy tehetséges, fiatal divattervező, Sándor Szandra áll, sikerének köszönhetően nem csak a márka, de hazánk nevét is megismerte a divatvilág. Budapest felkerült a divatvilág térképére.

Olyan neves divattervezők mellett mutattad be a kollekciódat a New York Fashion Weeken szeptemberben, mint például Marc Jacobs vagy Michael Kors. Egy laikus is tudja, hogy ez hatalmas elismerés egy tervezőnek. Milyen érzés volt részt venni ezen az eseményen?

Hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy bemutathattuk New Yorkban a 2019-es, Totem nevet viselő tavaszi-nyári kollekciónkat. A tervezésnél ránk jellemző módon, a Kelet és a Nyugat kultúrájának találkozásából merítettünk inspirációt. A darabokban megjelennek az ókori Egyiptom szimbólumrendszeréből is ismert jelképek, melyeket modern nyugati elemekkel kombináltunk. Rengetegen voltak kíváncsiak a kollekcióra, a prezentáció kiváló visszajelzéseket kapott mind a buyerek, mind a sajtó részéről. Nagyon erős kollekciónak tartották és pár órával a kollekció bemutatása után rengeteg megkeresést kaptunk fotózásokra. Sokat dolgoztunk, de minden pillanat megérte. Egy újabb álmunk vált valóra, hogy újra megmutathattuk a magyar divatot és a márkánkat egy ilyen rangos eseményen.

Az Instagram oldalatokon folyamatosan beszámoltatok az eseményekről, szinte élőben lehetet követni a prezentációt, illetve az azt előkészítő folyamatot.

Igen, ez valóban így volt. Szerettük volna megmutatni, hogy mi zajlik a színfalak mögött, hogyan zajlik például a modellek vagy a kiegészítők kiválasztása. Maximalista vagyok, nagyon fontos számomra, hogy minden részlet a helyén legyen.

Nehéz volt az út idáig?

Nem tagadom, nem volt könnyű. Mint minden vállalkozásnak, nekünk is voltak nehéz időszakaink. Sokat köszönhetek a munkatársaimnak, a mellettem dolgozó csapatnak és befektetőnknek a GB & Partnersnek. Az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016. év végén fektetett a márkába. Azóta 60-ról 200-ra növeltük a nemzetközi viszonteladóink számát, és míg 2016-ban 18 000 darab ruhát értékesítettünk, addig ebben az évben ez a szám meghaladhatja a 100 000 darabot.

Mit gondolsz, minek köszönhető ez az óriási fejlődés?

Kevesen tudják, de ezekhez az eredményekhez rengeteg ember munkája szükséges. Én pedig egytől egyig, mindenkinek nagyon hálás vagyok. A kreatív tehetség mögött valójában egy gépezet áll, aminek a működését folyamatosan optimalizálni kell. Nem elég a kiemelkedő design, legalább annyira fontos, hogy világszínvonalúan működtessük a vállalkozás minden rendszerét ahhoz, hogy a tervek megfelelő minőségben és időben elkészüljenek, a Társaság le tudja gyártani a rendkívüli ütemben növekvő rendeléseket és ezeket le tudja szállítani a világ 40 országába, összehangolva félszáz hazai és nemzetközi beszállítót és gyártót. Ennek a munkának elengedhetetlen része a megfelelő operatív és pénzügyi tervezés, teljes körű kontrolling rendszer kiépítése és bevezetése, valamint az eredmények folyamatos elemzése és visszacsatolása. Ennek a szemléletnek a kialakításában kiemelkedő szerepe van a már említett GB & Partnersnek, mint intézményi befektetőnek, akik aktívan részt vesznek a cég startégiájának kialakításában és a menedzsmenttel és tulajdonostársakkal közösen további ambíciózus terveken dolgoznak.

Ez volt az álmod? Ezeket a sikereket szeretted volna elérni divattervezőként?

A tervezés számomra nem munka, hanem alkotás. Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, nem tölt el boldogsággal, hogy a kollekcióim elnyerik az emberek tetszését, örömmel és magabiztosan viselik a ruháinkat, számomra ez a legfontosabb.

Az azonban valóban hihetetlen érzés, hogy mára a Nanushka márka Budapesten kívül a világ 150 városában van jelen. Arra pedig külön büszke vagyok, hogy mi vagyunk az első olyan magyar márka, ami a világ leghíresebb, legendás luxus áruházainak többségében már kapható, legyen szó a New York-i Ötödik Sugárúton található Bergdorf Goodman áruházról a londoni Selfridges-ről vagy a legendás Liberty áruházról, illetve idén decembertől már a párizsi Le Bon Marche-ban is megtalálhatják majd a vásárlók a Nanushkát. Közel vagyunk ahhoz, hogy a Nanushka legyen az első magyar világmárka, a határ pedig a csillagos ég.

New York, Párizs, London, és most Budapest. Milyen érzés ismét itthon, hazai közönségnek bemutatni a tavasz-nyári kollekciódat?

Azt hiszem mondanom sem kell, hogy az itthoni légkör mindig más. Büszkén és boldogan mutatom be a hazai közönségnek az új kollekciót. Budapestet nem lehet mással összehasonlítani, itt vagyunk otthon.

Ezek után az embernek elképzelései sincsenek arról, hogy mik a további célok...

Most az a legfontosabb, hogy a szédítő tempójú növekedésből fakadó kihívásoknak eleget tudjunk tenni, hogy felkészítsük a lassan 100 fős csapatunkat arra, hogy egy következő szintre lépjen a vállalkozásunk. Ezután a figyelmünk a külföldi saját bolthálózatunk kiépítésére irányul majd, New Yorkot, Londont, Los Angeles-t és más európai és ázsiai nagyvárosokat is vizsgálunk, mint potenciális célpontot a következő Nanushka üzleteknek. A 2018-ban közel 10 millió eurós árbevételű Nanushka öt év alatt szeretnénk, ha 100 millió eurós vállalkozássá fejlődne.

Eközben pedig bízunk abban, hogy Budapest és Magyarország nevét még többen megismerik a nemzetközi design és divatiparban és a régió kreatívipari fővárosa leszünk majd. Szeretnénk, ha a Made in Hungary címke egy globálisan elismert minőségi védjegy lenne. Ezzel megteremtve a lehetőséget más, hozzánk hasonló vállalkozások felnövéséhez. Ha Koppenhágának sikerült ez, nekünk is sikerülni fog.