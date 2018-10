Itt a legújabb Vágó István - Puzser Róbert összetűzés, a tét pedig nem más, mint a főpolgármester-jelöltség. Akkorát megy a baloldal a főpolgármester castingban, mint még soha! Ez az igazi, modern balos népszórakoztatás, nem a Gálvölgyi-show!

Komolyan mondom, egész egyszerűen zseniális, világraszóló, és lenyűgöző, amit a baloldal mutat be a főpolgármesterségért (pontosabban: jelöltségért) vívott harcában. Tarlós István bejelentését követően olyan jól bejáratot szereplők kezdtek el feltünedezni, akik mindig garanciát jelentenek a szórakozásra. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke fél órával a főpolgármester sajtótájékoztatóját követően kijelentette, hogy hajlandó elindulni Budapest vezetéséért, ha az ellenzéki pártok megrendezik a kivitelezhetetlennek tűnő előválasztást. Innentől kezdve akkora buli indult be a baloldalon, hogy az ATV-ben sugározott Sas József-kabaréműsort nyugodtan le lehet kapcsolni, mert itt vannak a sokkalta tehetségesebb népszórakoztató fiatalok. Puzsér Róbert, humorista következett, aki EGYPONTOS programtervvel a kezében lépett színre Budapest megmentéséért. Az autósellenes gyűjtemény ismertetése után második helyre került a magyar metropolisz Puzsér fontossági sorrendjében, hiszen a magát esélytelennek tartó aspiráns figyelmét inkább Karácsony kötötte le, akivel akkora Facebook-csörtébe kezdett, hogy azt a Jobbik politikusai is megirigyelhetnék. A szórakozásnak ezzel nem lett vége, hiszen Dancsó Péter, vlogger egy tökéletesen értelmezhetetlen videóval Puzsér mellett szállt harcba, és többiek között a díszpicsák elfenekelésével humorizált.

Vágó István hosszú, unalmas pihenő után Színrelép

De a legnevesebb szereplő még váratott magára, aki a háttérban önfegyelmet tanúsítva kivárt, és a legalkalmas pillantban előbújt.

Hosszú pihenő után végre életjelet adott magáról Magyarország első számú török, -és hódolatsági szakértője, egykori tévése, Vágó István, aki természetesen rendesen beszállt a nagy baloldali főpolgármester válogató ringlispilbe.

Ha egy kicsit távolabbról nézzük a történteket, akkor minden kockázat nélkül kijelenthető, hogy a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló Vágó, és a celebek kérlelhetetlen ellenfeleként számontartott Puzsér kapcsolata korántsem kiegyensúlyozott. Két éve például Puzsér a következő gondolatokkal örvendeztette meg Vágót.

Vágó István a kilencvenes évek végén még akkora volt, hogy felvetődött, köztársasági elnöknek jelölik. Ma meg kit találunk a helyén? Egy agresszív, szektás nyuggert, aki a Facebookon trollkodik.

Párharcukat idén májusban is hasonló mederben folytatták a felek. Azzal, hogy Puzsér helyzetbe került, Vágó elérkezettnek látta az időt, hogy visszavágjon.

Az egykori kvízprofesszor nem bírta ki, és beleszállt Puzsér Róbertbe

A legfrissebb, közös történetük azzal kezdődött, hogy a humorista-főpolgármester-jelölt a napokban feladott egy álláshirdetést (mondom, hogy komolyan veszik a szórakoztatást!) különböző szakterületekre a közösségi oldalán, így többek között

jogász

közlekedéstervezésben

közterületek, zöldfelületek rendszerének tervezésében

várostervezés bármely ágában

vízügyben

hulladékgazdálkodásban

jártás szakemberek jelentkezését várja. Az első olvasásra meghökkentő, a másodikra megmosolyogtató bejegyzés valós, igazi, és halál komoly. Nem Vágó Istvánról lenne szó, ha egy ekkora magaslabdát kihasználatlanul hagyott volna, főleg, ha ősi ellenfeléről Puzsér Róbertről van szó.

Nos ezt két éve én is elsütöttem, de az akkor vicc volt.

- fűzte hozzá a viccelődő kvízmester, akinek viccelődése valóra vált

Hogy miért egy gitáros képet mellékelt a posztjához Vágó, az valószínűleg az ő belső poénja.

Ennél jobb nem is történhetne velünk, tele vagyunk viccelődő baloldali főpolgármester-jelöltekkel, és főpolgármester-jelölt kritikusokkal. Ez az igazi balos népszórakoztatás, nem a Gálvölgyi-show!