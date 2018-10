Soros álciviljei már a fiatalokat is behálóznák

Soros György amerikai tőzsdespekuláns álciviljei fiatalok körében szerveznek érzékenyítő tréningeket - írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.

Az Európa Tanács égisze alatt működő Európai Ifjúsági Központban a sorosista, nyílt társadalom eszmeiségével összhangban működő szervezetek tartanak kiképzéseket és összejöveteleket - írta legfrissebb bejegyzésében a tuzfalcsoport.blogstar.hu. A tanács tréningek segítségével a 11-13 évesek számára rendez érzékenyítő képzéseket a diszkrimináció, iszlamofóbia, xenofóbia, menekültek, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, LGBT-jogok tárgykörökben.

A blogoldal most bemutatta, hogy kik állnak a szervezet mögött. Az egyik szereplő Nyirati András, akinek Emberség Erejével nevű alapítványát nemrég félmillió dollárral támogatta Soros György. Nyirati egy uniós szervezet honlapján önmagáról azt állítja, hogy pályafutását 23 évesen, önkéntesen kezdte a szintén Soros által finanszírozott Amnesty Internationalnél. Nyirati alapítványának honlapján a „partnerek", illetve a „barátok" fül alatt többek közt olyan szervezetek nevei sorakoznak, mint például az Amnesty International Magyarország, a Labrisz Leszbikus Egyesület (velük 2013 és 2015 között együttműködési megállapodást is kötöttek), de megtalálható még a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a feminista Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) is.

A másik személy Hofmann Krisztina, akinek a neve egy, az „Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről" szóló tanulmány lektoraként bukkant fel. De egy olyan érzékenyítő kiadványban is felbukkan a neve, amely menekültekkel és a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos – gyermekek számára kifejlesztett – érzékenyítő tananyagként szolgál - írta a Tűzfalcsoport.