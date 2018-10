Bajkai: Akár radikális lépésre is szükség lehet

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a kárpátaljai magyarok helyzetéről, Magyarország erőfeszítéseiről, de szóba került még a Maccabi Európa Játékok helyzete is.

Az ukrajnai helyzet kapcsán a politikus elmondta, a kormányzat folyamatosan gondolkodik, hogy mit tudna még tenni a külhonban élő magyarokért, különös tekintettel Kárpátaljáért. Sehol nem egyszerű a magyarok helyzete, de most Kárpátalján szó szerint élethalál harcot vívnak az ottani magyarok. Mindeközben az is tény, hogy a magyar-ukrán alapszerződésből szinte semmit nem teljesített a szomszéd ország a magyarság vonatkozásában. A kinti magyarok helyzete folyamatosan romlik, azt is lehet mondani, az ukrán kormányzat a magyarságot ellenségként kezeli.

Bajkai István beszélt arról a kettősségről, amely szerint, ha a kormány fellép a kinti magyarok érdekében, akkor egyes ellenvélemények szerint az ostor a magyarokon csattan majd. Ugyanakkor, ha nem lép fel a kormány erőteljesen, akkor azt a kinti magyarok nehezményezhetik. Ám a politikus szerint teljesen egyértelmű a helyzet, azaz Magyarországnak mindenütt a világban kell hallatnia a hangját, hogy ráébresszen sokakat, jelenleg Ukrajnában egy politikai értelemben vett genocídium zajlik éppen a magyarsággal szemben, amikor is elüldözik őket a lakóhelyükről, ahol már generációk óta élnek, ezek a magyarok pedig egyszerűen fogolyként érzik magukat. A képviselő szerint egyre nagyobb a félelem közöttük, mióta a háborús konfliktusok kiújultak, információk szerint ma már a gyárakból viszik el a fiatalokat kényszersorozásra.

A teljes beeszélgetést itt olvashatják.