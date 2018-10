Gyurcsány képmutató akciója: a milliárdos buliból elment hajléktalannak

Az ország elsőszámú mókamestere, a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc új bohózatot adott elő tegnap este. Képzeljük csak el a komédia alapsztoriját: adva van egy bukott, utóbbi időben túlzottan vicces megnyilvánulásaival feltűnést keltő exminiszterelnök, aki egyébként egy budai luxusvillában tengeti mindennapi életét, a családi vállalkozások pedig évről évre százmilliókat hoznak. Ez az exminiszterelnök egy nap kitalálja, hogy ő márpedig ma nagyon szolidáris lesz, és egy éjszakára hajléktalanná válik. Persze a képmutató akció után szépen beül a luxusautójába és visszamegy a Rózsadombra, hogy újra olyan távol kerüljön a társadalmi problémáktól, illetve azok megoldásától, amennyire eddig is távol volt: mint Makó vitéztől Jeruzsálem. Gyurcsány nem volt egyedül, hiszen megjelent a DK többi, "újdonsült hajléktalanja" is, így többek közt Niedermüller Péter és Hajdu László is.

A kicsit vicces akció képét komorabbá teszi, hogy Gyurcsány és baloldali barátai kormányzásának köszönhetően az egész ország, és a társadalom jelentős része elszegényedett, nem beszélve az embereket megnyomorító, emelkedő rezsidíjakról, valamint a társadalom aljas módon devizaadósságba történő belecsábításáról.

De Gyurcsányt ezek az apró ellentmondások nem tántorították el attól, hogy csipet-csapatával eljátssza egy napra a felelősen gondolkodó jóembert, és átvirrasszon kemény egy darab éjszakát. Majd utána persze bepattantak a luxusautókba, és hazahajtottak a budai csúcslakásokba.

Mindenesetre jó képek is születtek az újdonsült hajléktalanokról. Megjelent a havi több mint 6000 eurós apanázsából vélhetően szintén nyomorkodó EP-képviselőjük, Niedermüller Péter, aki persze ebből az alapállásból kiindulva ugyancsak nagyon empatikus tud lenni a hajléktalanok helyzetével. De jelen volt Hajdu László, a XV. kerület volt polgármestere is, aki persze szintén nagy szegénységben tengetheti életét, és aki a múltkor, egy rendkívül érdekes parlamenti felszólalásával keltette fel a közvélemény figyelmét. Ahogy azt meg is írtuk akkor, Gyurcsány után szabadon, megtartotta a maga kígyózó beszédét.

Íme a felvétel:

Így nincs kétségünk afelől, hogy jól sikerült elütni az éjszakát a DK-s fiúknak, lehet, hogy a prímszámok vagy a terépcsecsők is szóba kerültek.