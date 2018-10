Volner János: A Jobbik-vezetőknek csak a kasszakulcs megszerzése számított

A pártalapítványok és a frakció pénzügyi keretei alapján 2,7 milliárd forint fölötti összeggel gazdálkodhat a Jobbik éves szinten –mondta Volner János az Echo TV-ben. Az exjobbikos arról is beszélt, hogy a Jobbik saját beosztottjai vettek részt az október 23-ai demonstráción az MTVA Székház előtt, tehát a párt így vagy úgy, de fizetett a tüntetésért.

Az október 23-ai MTVA Székház előtti balhéval kapcsolatban Volner János azt mondta: a tüntetés egy műbalhé volt, korábban a Jobbikban nem volt szükség fizetett alkalmazottakra egy demonstráción. Akkor a szimpatizánsok lelkesedésből, hazaszeretetből jöttek – mondta. Volner kiemelte a Jobbik tizenegyedik kerületi választókerületi elnökét, aki szintén fizetett alkalmazottja a pártnak, aki több társával együtt a tüntetésen „Szaszi”, azaz Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatójának parancsára várt, hogy mikor lehet elkezdeni a tojások dobálását. Véleménye szerint a

politikának szívből kell fakadnia, amit a józan ész racionalizál, és nem jól megfontolt anyagi érdekeknek kell eleget tenni.

Átláthatatlan pénzügyek

Volner szerint, az ő vezetése alatt hibátlanul működött a frakció gazdálkodása, az ellenőrzéseken is megfeleltek. Egy dolog volt feltűnő Volnernek, mivel ő az üzleti szférából érkezett a politikába, szeretett volna egy úgynevezett cash flow jelentést kapni a párt egészéről, de ezt valahogy soha nem sikerült elérnie.

Nyolc évig egy ilyen jelentést sem látott.

Most már érti, hogy erre a magyarázat az, hogy ha átlátható egy párt gazdálkodása, és a vezetésben ülő emberek rálátnak arra, hogy mi folyik a pártnál, akkor nem lehet „zacskóspénzezni”. A Jobbik körüli pénzügyi botrányokat egyébként az egykori Kisgazdapárthoz hasonlította a politikus, amikor is a vezetés a párttagok egyik felét kizárta, a pénzeket lenyúlták, a székházat megszerezték maguknak. Szerinte hasonló dolgok történnek most a Jobbikban is.

Kiemelte, hogy a Jobbik vezetése folyton sajnáltatja magát, hogy ez egy szegény párt, miközben ha összeadjuk a pártalapítvány és a frakció különböző pénzügyi kereteit, akkor megállapítható, hogy 2,7 milliárd forint fölött gazdálkodik a párt éves szinten.

A kasszakulcs megszerzése egyesek számára fontosabb volt, mint a nemzeti politizálás tartása.

Volner szerint nem lehet azt mondani, hogy az állam nem ad elég pénzt, hogy egy normális politikát lehessen csinálni – tette hozzá.

A párt alelnökeként írásban kérdezte a párt vezetését, hogy kikkel épít a Jobbik külpolitikai kapcsolatokat, semmilyen választ nem kapott – mondta, hozzátéve:

azóta feltárta, hogy a Jobbik vezetése Soros György embereivel tartott egy brüsszeli konferenciát, így érthető, hogy volt titkolnivaló.

Az sem véletlen, hogy a párt szóvivője, Jakab Péter az Echo TV-ben inkább botrányt kelt, minthogy megmagyarázza, hogy például a Soros-alapítvány prágai munkatársa mit keresett a Jobbik konferenciáján, és hogy került oda egy genderjogi szakértő vagy egy erősen migránspárti politikus –tette hozzá.

Balratolódás

Volner azt is elmondta, hogy Vona Gábor, a párt korábbi elnöke már 2016-ban egyeztetett az akkori LMP- társelnökkel, Schiffer Andrással a két párt összeboronálásáról, és arról, hogy egy rendkívül szoros együttműködést kellene létrehozni. Az akkori elnökség tagjaival látták ennek jeleit, és nagyon komoly küzdelmet folytattak a párt balratolódásának megakadályozásáért. A tisztújítás után a jelenlegi vezetés kiirtotta az „ellenállókat”, Volner volt az utolsó. Hadházy Ákos korrupciós ügye tette egyértelművé, hogy mennyire komoly ez a balratolódás.

Vona Gábor visszatéréséről a politikus azt mondta, hogy

a volt elnöknek az a szándéka, hogy létrejöjjön a Jobbik és az LMP teljes összeborulása,

de óriási kudarc, hogy egy ilyen mikropárt is, mint az LMP, most beintett a Jobbiknak. Volner szerint azonban nemcsak az LMP-ről van szó, az önkormányzati választásra egy teljes összeborulást szeretnének a baloldallal, jól mutatja ezt, hogy a XV. kerületi önkormányzati választás során Gyurcsány pártjával is történtek egyeztetések.