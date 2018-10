Szánalmas karikatúrává vált a Soros-tüntetés

Teljes érdektelenségbe fulladt a Momentum-mozgalom tüntetése a Soros-egyetem mellett péntek este a Belvárosban. Csupán pár százan lézengtek, és még arra sem voltak rávehetőek a demonstrálók, hogy az Oktogonon bulizzanak. A valós kérdésekre Fekete-Győr András megint nem válaszolt.

Nagy dirrel-durral harangozták be a Soros-egyetem melletti tüntetést péntek estére, miután a Soros-egyetem vezetése gyakorlatilag megzsarolta a magyar kormányt. A demonstrációt a Fekete-Győr András vezette viccpárt szervezte, azonban már az előzetes hírek alapján látni lehetett, hogy nincsen túl nagy érdeklődés az esemény iránt. A szervezők abban is bízhattak, hogy délutánra elállt az eső, de ennek ellenére is csupán pár százan lézengtek a Nádor utcánál - biztos, ami biztos, azért egy kellően szűk utcába hirdették meg a rendezvényt.

Ezzel az immár sorosista Jobbik példáját követték, akik október 23-i rendezvényüket Budapest egyik legszűkebb utcájába szervezték. Most a Nádor utcában gyűltek össze a demonstrálók - gyakorlatilag a Soros-egyetem jelenlegi és volt diákjai, plusz a sírós szemű Kunhalmi Ágnes. A demonstráció egyébként teljes unalomba fulladt, a magát 21. századi pártként meghatározó alakulat szónokai még arra sem tudták rávenni az összegyűlteket, hogy az Oktogonra menjenek ki bulizni.



Az Origo egyébként a helyszínen megpróbálta megkérdezni Fekete-Győrt, hogy nyilvánosságra hozzák-e, hogy kiktől kaptak adományt, ezen belül is konkrétan Sorostól mennyit.

A Momentum elnöke azonban nem meglepő módon nem válaszolt a kérdésekre.