Hajszálon múlt, hogy kötelező legyen óvodásoknak tanulni a genderideológiát

Csak egy hajszálon múlt, hogy a genderelmélet többek közt óvodásoknak történő terjesztése nem vált kötelezővé Magyarországon, mivel a balliberális kormány egy kormányrendeletben rögzítette azt 2009-ben – írta Szakács Árpád, a Magyar Időkben megjelent szombati véleménycikkében. Az ideológia terjesztésére egy egyesületet is létrehoztak a liberális szellemi vezetők, Gyurcsány Ferenc feleségének, Dobrev Klárának a vezetésével és olyan, mostanában (értsd: mióta jobboldali kormány van) sokat aggodalmaskodó szakemberek is támogatták ezt, mint Vekerdy Tamás, aki a jogszabály hátteréül szolgáló szakmai anyag elkészítésében is részt vett.

A cikkében szó van arról a szürreális és elszomorító jelenségről, ami már nyugaton a genderideológia emberek fejébe plántálásának köszönhetően felütötte a fejét, hogy egy Desmond Napoles nevű tízéves transzvesztita kisfiú az egyik fő példakép a nyugati világban.

A kisfiú egy internetes oldalt is létrehozott, hogy bátorítsa a hozzá hasonló gyerekeket, hogy bátran vállalják a „szexualitásukat”.A cikkből kiderül, hogy a kisfiú vélhetően „rendkívül okos” szülei konzultáltak egy terapeutával, amikor kiderült, hogy a fiú inkább lányruhákban szeretne járni. A „szakember” pedig azt tanácsolta hogy a legjobb, ha nem tesznek semmit, támogatják, és hagyják, hogy fiuk a számára legtermészetesebb módon fejlődjön, felfedezze a saját ízlését a ruhákban, játékokban vagy egyéb tevékenységekben. A fiú azóta modellkedik és a New York-i homoszexuális fesztiválon is fellépett.

A cikk szerzője így fogalmaz: Az az aljasság, amit a védekezésre képtelen kisgyerekekkel megtesznek, számunkra felfoghatatlan, Nyugaton pedig maga a természetesség, ahogyan az is, hogy hormonokkal kezelt kisgyerekeket nemváltoztató műtétekre visznek és a hatéves kisfiúkkal kötelezően homoszexuális leveleket íratnak egymásnak. Hogy nem tartunk itt, az persze nem a hazai balliberális eliten múlott. Hiszen ahogy az a cikkből is kiderül, a genderideológia hazai terjesztését maga Dobrev Klára, Gyurcsány felesége vállalta magára még a balliberális kormány idején.

Az áldásos tanok terjesztésére még egy szervezetet is létrehoztak 2009-ben, Unifem-Ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület néven. A szerző közli azt az érdekes névsort is, hogy kik is támogatták a nélkülözhetetlen tudomány terjesztését is. A név szerint említettek között van mások mellett Bánáti Jánosné Ilona (Magyar Ügyvédnők Egyesülete), Göncz Kinga (akkori MSZP-s külügyminiszter), Danks Emese (Gyurcsány Ferenc volt szóvivője), Gurmai Zita (szocialista EP-képviselő), Herczog Mária (ellenzéki szociológus), Junghaus Tímea (a Soros-szervezet, a Open Society Institute képviselője), Király Júlia (a Magyar Nemzeti Bank akkori alelnöke), Lamperth Mónika (az MSZP akkori belügyminisztere), Palya Bea (énekes), Szelényi Zsuzsa (balliberális politikus, Budapesti Európai Ifjúsági Központ), Wirth Judit (Nők a Nőkért az Erőszak Ellen egyesület) és Tóth Herta (Soros-egyetem, Női Érdek Szövetség).

A cikk beszámol arról is, hogy 2009-ben egy kormányrendelet tette kötelezővé a genderszemléletet az óvodákban, ami hatályba lépése esetén kötelezővé tette volna, hogy az óvodapedagógusok kerüljék a „nemi sztereotípiákat” az oviban.

A szerző meg is jegyzi, hogy ezzel gyakorlatilag a teljes népmesekincs mellőzésre került volna.

„A nemiség semlegessé tételén kívül a nevelési alapprogram rögzítette a kívánatos óvodakép kialakításánál, hogy az óvodai nevelésben biztosítani kell a migránscsaládok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. A kisgyermekekkel foglalkozó nevelőket kötelezte a jogszabály arra is, hogy a gyermekeket a különbözőségek, a másság elfogadására, azok tiszteletére kell szoktatni – írta összegzésében az akkori sajtó.

A cikk beszámol arról, hogy a konzervatív kormánnyal rendkívül kritikus Vekerdy Tamás is tagja volt annak a bizottságnak, amelynek ajánlása hátterül szolgált a fenti jogszabály megalkotásának, vagyis a genderideológia terjesztésének az óvodákban.2010-ben a Fidesz kormány egyik első intézkedése volt a genderrendelet eltörlése.