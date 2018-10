A magyar és nemzetközi szakma leghíresebb tervezői mutatták be kollekciójukat a három napos II. Budapest Central European Fashion Weeken, a Várkert Bazárban. Az egyik leginkább várt divatbemutató, a mára világmárkává vált Nanushkáé volt. Lélegzetelállító ruháira számos híresség is kíváncsi volt. A rendezvényen részt vett az olasz Vogue újságírója, Alberto Calabrese, a több mint 660 ezer követővel rendelkező influencer, Bryanboy és Sita Abellan híres modell is. A magyar tervező bemutatójáról a legjobb fotókat galériánkban tekintheti meg.