Ezért is óriási siker a Nanushka - videó

Bemutatták a mára világmárkává vált Nanushka lélegzetelállító ruháit a háromnapos II. Budapest Central European Fashion Weeken, a Várkert Bazárban. A siker mögött a tehetséges, fiatal divattervező, Sándor Szandra áll. Munkájának köszönhetően Magyarország felkerült a divattervezők világtérképére. A bemutatón ott járt az Origo stábja is. A Nanushkáról kérdeztük mások mellett a Nemzeti Színházban is játszó színésznőt, Trokán Annát, a stylist Lakatos Márkot vagy a modell Epres Pannit is.