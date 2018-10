Elfogták és Magyarországra hozták a migránsokat csempésző banda vezetőjét

Nemzetközi elfogatóparancs alapján Görögországban fogták el az egyik embercsempészbanda egyik vezetőjét. A szír férfi 18 migránst akart Magyarországról Németországba csempészni. A banda többi tagját már két éve elfogták, ő azonban egészen mostanáig szökésben volt.

A férfi 2015-ben lépett be egy embercsempész bandába. Egy évvel később adott megbízást egy férfinak, hogy üljön be egy autóba, és vezessen három másik előtt. Utóbbi háromban összesen 18 migráns ült. Magyarországról Németországba kellett volna őket vinni.

Csakhogy az autópályán igazoltatták őket, le is buktak, a banda egyik vezetője, akit most elfogtak, akkor még el tudott menekülni.

Mint kiderült, a férfi azzal is segítette a banda többi tagját, hogy mobiltelefonokat adott nekik, hogy a szállítás során egymással és vele tudják tartani a kapcsolatot.Az ügyészség most indítványozta a férfi előzetes letartoztatását, mert ahogy fogalmaznak, fennáll a veszélye, hogy újra megszökik.

A férfi társai ellen a napokban emeltek vádat.